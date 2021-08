Norris impatient de courir après son accident · .

Lando Norris se dit impatient de remonter dans sa voiture pour le Grand Prix de Belgique de demain malgré son énorme chute en qualifications au début de la Q3.

Le pilote McLaren a été transporté à l’hôpital pour une radiographie de son coude gauche, mais a ensuite reçu le feu vert pour les qualifications. Norris a déclaré qu’il avait suivi les qualifications alors qu’il se rendait à l’hôpital et qu’il encourageait le pilote de Williams, George Russell, dans sa tentative de décrocher la pole position.

« Je suis très heureux pour George. Je regardais dans l’ambulance en chemin, je voulais encore regarder les qualifications. J’encourageais George à tenter cette pole.

Norris a déclaré qu’il se sentait suffisamment en forme pour retourner dans le cockpit demain. « J’ai été meilleur, mais je vais bien, juste un peu meurtri », a-t-il déclaré. «Évidemment, l’impact a été assez important et je pense que mon corps vient d’être un peu ébranlé.

« Je vais bien, je suis prêt à courir pour demain. Je veux déjà revenir sur la bonne voie parce que ça ne s’est pas terminé comme je le voulais.

Après avoir donné le ton lors des deux premières étapes des qualifications, Norris volait avant son shunt à Raidillon.

« Tout se passait extrêmement bien, dit-il. « Depuis le premier tour en Q1, tout se passait parfaitement et la voiture se sentait bien. Je me sentais en confiance avec la voiture.

Alors que la piste séchait pendant la Q2, de fortes pluies avant le début de la Q3 ont rendu les conditions beaucoup plus difficiles.

“Je suppose que c’était difficile de sortir en Q3 parce que même dans le tour de sortie, je disais à quel point c’était mouillé et je disais qu’il fallait l’arrêter, ou quelque chose du genre, parce que je faisais beaucoup d’aquaplaning”, a déclaré Norris. «C’était juste une situation difficile à vivre, à quel point voulez-vous pousser, à quel point pas.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

« Je pense que c’est une combinaison de pousser un peu trop pour la météo à ce moment-là, d’aquaplaner un peu au milieu de l’Eau Rouge qui évidemment ne se termine pas trop bien et finit par être comme avant à la fin.

“Je me sens mal parce que les choses allaient très bien, la voiture était en feu, les Q1 et Q2 étaient extrêmement bonnes et je pense que j’aurais pu me battre assez facilement pour la pole position et maintenant j’ai donné beaucoup de travail à l’équipe et probablement très tard dans la nuit. Je ne peux pas faire grand-chose maintenant.

Norris soupçonne qu’une bosse qui s’est développée dans la surface de la piste à Eau Rouge depuis la course de l’année dernière peut avoir contribué à son accident.

« Il y a une bande de tarmac différente en bas et cela rend définitivement les choses beaucoup plus délicates, surtout dans ces conditions où il fait si humide. Je pense que c’était l’un des premiers tours où ce n’était pas à fond. Ce n’était pas comme si j’avais essayé de le faire à fond lors de ma première tentative, j’ai quand même soulevé.

« Vous obtenez ces lignes de tramway d’où les gens vont et dès que vous allez [out of them], à la vitesse à laquelle j’allais, un peu hors ligne, vous avez en quelque sorte touché toute l’eau stagnante. Et les pneus pluie, avec la quantité d’eau qui descendait, ces bosses aussi dans le bas du Raidillon, en passant par l’Eau Rouge, c’était trop pour ce que j’avais à faire.

«En fin de compte, c’était mon erreur, ma mauvaise. Je n’avais pas l’impression de prendre trop de risques en même temps, c’était juste que les conditions étaient si difficiles et, d’après ce que j’ai entendu, beaucoup d’autres pilotes se sont plaints qu’il devrait être arrêté en même temps.

« Bien sûr, je suis frustré et agacé. J’essaierai de me rattraper demain.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Belgique 2021Parcourez tous les articles du Grand Prix de Belgique 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :