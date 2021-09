Norris : J’ai pas mal risqué mais ça a payé

in

Lando Norris a remporté sa première pole position dans des conditions difficiles ; Le timing impeccable de McLaren pour le faire passer aux pneus secs s’est avéré une source d’inspiration, mais à la fin, le jeune a dû réaliser le tour de la pole position, ce qu’il a fait.

C’était la première pole position de McLaren depuis que Lewis Hamilton a décroché la pole pour le Grand Prix du Brésil 2012, il y a 172 courses ! Ce sera le 156e départ de l’équipe en tête du classement.

Bien que ce fut une véritable surprise de voir Norris apparaître en haut des écrans de chronométrage au moment de la fin de la Q1, le regarder plus tôt dans la session en pleine synchronisation avec sa voiture, des diapositives contrôlées, etc., montrait un pilote au sommet de sa forme et en harmonie avec sa voiture.

S’il y a eu des glissades, elles ont été provoquées par le conducteur alors que pour nombre de ses rivaux, elles étaient des passagers.

On pourrait dire que Norris a remporté ce dernier, mais à la fin, il a fallu un gros effort pour en faire une réalité, inutile de dire que l’Anglais était ravi : « C’est incroyable ! Séance maniaque. Nous avons pris la décision d’aller en slicks, vous ne pensez jamais que vous obtiendrez la pole tant que vous ne l’aurez pas. Très heureux, un grand merci à l’équipe. Ils ont fait un travail incroyable.

« C’était dur. Je vais me faire du bien mais c’était délicat. Le tour précédent, j’avais deux secondes de retard et je n’étais pas sûr que nous allions nous améliorer. J’ai gardé les pneus chauds, j’ai pas mal risqué mais ça a payé. Nous sommes dans la meilleure position possible. Je suis heureux, c’est ma première pole position et j’espère la première d’une longue série.

Il a ajouté plus tard dans le rapport de l’équipe McLaren : « De toute évidence, je suis très heureux – probablement le plus heureux que j’ai été en F1 ! Ma première pole position en Formule 1 et dans des conditions assez délicates.

«C’était très difficile là-bas, beaucoup de risques ont été pris, j’ai souvent pensé que j’aurais pu finir dans le mur – mais tout a payé et en valait la peine.

« Merci à toute l’équipe de m’avoir offert une super voiture aujourd’hui. C’est une sensation incroyable d’obtenir la pole position et c’est quelque chose dont j’ai toujours rêvé depuis que je suis enfant. Alors maintenant, je peux enfin cocher cela, et j’espère que demain nous pourrons simplement obtenir un autre bon résultat. »

Première pole position. Se sent incroyable. J’en rêvais depuis que je suis toute petite. Je suis un gars heureux pic.twitter.com/kaB2Of63CM – Lando Norris (@LandoNorris) 25 septembre 2021

Avec son beau doublé à Monza il y a deux semaines, lorsque Daniel Ricciardo a remporté une célèbre victoire, Norris s’est docilement contenté de la deuxième place. Mais dimanche à Sotchi, attendez-vous à ce que le joueur de 21 ans profite au maximum de son 53e départ en Grand Prix et vise sa première victoire dans l’élite.

Aujourd’hui, Ricciardo n’a pas pu rivaliser avec son jeune coéquipier, l’Australien incapable de tirer le meilleur parti des conditions de séchage mais était néanmoins assez bon pour la cinquième place avec son effort.

Il a déclaré : « Je suis content que nous ayons pu terminer la séance – qui aurait pensé que nous finirions en slicks alors qu’il y avait une chance de ne même pas faire les qualifications aujourd’hui !

« Alors, c’était amusant. C’était vraiment amusant ! Nous l’avons apprécié. Félicitations à Lando pour sa première pole, et à l’équipe – garder l’élan de Monza est vraiment cool. Donc, tout le monde est vraiment optimiste. Du point de vue de la position, je suis d’accord avec la cinquième. Je pense que cela nous met évidemment en forme pour demain.

« Ces conditions aujourd’hui étaient si aléatoires que vous pouviez gagner ou perdre du temps si facilement. Il y a certainement eu quelques virages qui m’ont mordu, mais c’est tout bon. Nous en apprenons. Je suis assez content. Félicitations à toute l’équipe – c’était excitant, c’était amusant et maintenant continuons le train !

Le patron de l’équipe, Andreas Seidl, était lui aussi ravi : « La première pole position de Lando, notre première pole position depuis 2012 et la P5 de qualification de Daniel en font un excellent samedi pour notre équipe.

« Félicitations à tout le monde sur la piste, de retour à l’usine et à nos collègues de Mercedes HPP, car ce fut une séance de qualification exceptionnellement difficile, très bien exécutée.

« Tout au long des séances, il était important d’avoir les bons pneus sur la voiture et la voiture dans la bonne position sur la piste. Nous l’avons parfaitement jugé aujourd’hui et nous avons eu deux pilotes qui ont réussi quand c’était important.

« Nous dédions la pole position à Mansour Ojjeh – aujourd’hui aurait été son anniversaire – et attendons avec impatience ce qui devrait être une autre course passionnante de Formule 1 demain. Nous avons une voiture compétitive et sommes en excellente position pour marquer de bons points », a ajouté Seidl.

Avant la manche 15 de dimanche en Russie, Norris est quatrième au classement des pilotes de F1 2021 avec Ricciardo huitième, tandis que McLaren est troisième dans la course des constructeurs de F1, 13,5 points devant Ferrari.