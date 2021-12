Norris : je suis nerveux, je ne veux pas m’impliquer

Alors que les projecteurs sont braqués sur les prétendants au titre de Formule 1 Lewis Hamilton et Max Verstappen, cela n’a pas empêché Lando Norris d’essayer de le leur voler lors des qualifications pour la finale de la saison 2021 du Grand Prix d’Abou Dhabi.

Néanmoins, le pilote McLaren est également catégorique sur le fait qu’il ne veut pas être un facteur dans l’intense duel pour le titre entre Hamilton et Verstappen qui débutent en première ligne, devant Norris.

Alors que Mercedes et Red Bull ont déchaîné toute la puissance de feu dont ils disposaient pour leurs pilotes respectifs, il aurait été presque impossible pour McLaren de surpasser la paire, et a en fait montré un rythme qui a surpris son pilote.

Norris a fait de son mieux, trouvant le genre de forme qu’il appréciait plus tôt dans la saison, car il était encore une fois le meilleur du reste et a également démoli son coéquipier Daniel Ricciardo dans le processus.

Norris : Je ferai de mon mieux et si j’en ai l’occasion, je me lancerai

C’est ce que le jeune de 22 ans avait à dire après sa soirée de travail : « Je suis parti pour la pole, ça n’a pas vraiment fonctionné. C’était un beau tour. Être en P3 était un peu une surprise.

Norris, dont la McLaren est propulsée par Mercedes, est conscient de la lutte pour le titre pour laquelle il a les meilleures places dans la maison : « Je suis un peu nerveux.

« Je veux rester où je suis et regarder tout se dérouler au cours des premiers tours ou même de toute la course, mais je ne veux pas non plus trop m’impliquer car cela peut provoquer beaucoup de controverses.

« Je ferai de mon mieux et si j’en ai l’occasion, je tenterai le coup », a ajouté l’Anglais, qui voudra être bien placé si les adversaires en rivalité devant lui sur la grille devaient échouer.

Une première victoire n’est pas si impensable pour Norris, qui effectuera dimanche son 60e départ en F1 sur le circuit de Yas Marina.

