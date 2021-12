Norris : je vais tester les freins Leclerc

Enfermé dans une bagarre avec Charles Leclerc de Ferrari pour la cinquième place du championnat des pilotes de Formule 1, Lando Norris a plaisanté en disant qu’il pourrait avoir envie de tester les freins du Monégasque dans sa candidature pour la cinquième place.

L’accent du Grand Prix d’Abou Dhabi de ce week-end, la finale de la saison, peut-être sur le combat pour le titre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen qui s’est joué sur le fil avec la paire entrant dans la course finale de 2021, même aux points.

Mais d’autres pilotes, bien qu’ils ne se battent pas pour les grands honneurs, ont leurs propres combats et objectifs pour leur saison, deux d’entre eux étant Charles Leclerc et Lando Norris qui sont actuellement cinquième et sixième au tableau des pilotes, seulement quatre points les séparant.

Prévisualisant la course à venir avec son équipe, Norris a déclaré : « J’attends avec impatience Abu Dhabi après un week-end décevant en Arabie saoudite.

« Je pense que nous méritions beaucoup plus et j’espère que la chance tournera ce week-end.

« C’est un nouveau tracé à Abu Dhabi, donc je suis ravi de l’essayer », a-t-il poursuivi. « Nous en avons eu une bonne l’année dernière, j’espère que nous pourrons encore terminer la saison en force cette année. »

Le test de freinage de quelqu’un ne coûte que 10 secondes

S’exprimant lors de la conférence de presse avant la course, on a demandé à Norris et Leclerc comment ils prévoyaient d’aborder leur combat final ce week-end.

Toujours le joker, Norris a déclaré : « Je vais lui faire un test de freinage, ce n’est qu’une pénalité de dix secondes.

C’était la façon dont le Britannique a donné son avis sur l’accident de la dernière course entre Hamilton et Verstappen, où le Néerlandais s’est avéré avoir ralenti excessivement, ce qui a incité le septuple champion du monde à s’écraser à l’arrière de sa Red Bull et à remporter une course après la course. Pénalité de temps de 10 secondes.

« Aucun commentaire », cependant, a été la réaction la plus sérieuse de Norris à l’incident, Leclerc n’ayant rien révélé de plus que: « Je pense que Verstappen a dépassé un peu la limite. »

Le Monégasque a poursuivi en évoquant ses chances cette semaine : « Les dernières courses, nous étions assez forts.

« Nous avons juste eu de la malchance ces derniers temps, mais le rythme était bon. »

Ce qui ne semble pas effrayer Norris qui a répondu : « Nous étions plutôt bons ici l’an dernier.

« C’était l’un de nos meilleurs week-ends et nous n’étions qu’à deux dixièmes du temps de la pole position. »

Le combat avec Norris est toujours grand ouvert

Dans le communiqué de presse de Ferrari, Leclerc a retouché la cible pour garder sa cinquième place au classement des pilotes loin de la portée de Norris.

« Le combat avec Lando (Norris) est toujours grand ouvert », a-t-il déclaré. « Clairement, j’aimerais rester cinquième, mais je veux surtout m’amuser. »

L’as Ferrari a continué de réfléchir à la lutte de son équipe contre McLaren pour la troisième place du classement des constructeurs, ce qu’ils ont réussi jusqu’à présent alors qu’ils occupent la troisième place, 38,5 points devant l’équipe basée à Woking.

« Cela a été une saison intense, qui nous a vu progresser constamment et la lutte pour la troisième place, qui s’est bien déroulée en fin d’année, en est la preuve », a expliqué Leclerc.

« Nous aurons un avant-goût de la saison prochaine lors des tests de la semaine prochaine, et j’ai hâte de me lancer dans cette nouvelle aventure », a conclu le joueur de 24 ans, alors qu’il envisageait la saison prochaine, qui comportera un gamme de changements, y compris des voitures radicalement différentes construites selon un nouvel ensemble de réglementations aérodynamiques ainsi que des pneus 18 pouces à profil bas pour la première fois.