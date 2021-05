Norris: Je vois beaucoup d’histoires que les gens inventent

Lando Norris a accusé les fans de Formule 1 d’inventer des histoires sur les réseaux sociaux pour créer la controverse, cette fois après que le pilote McLaren a fait signe à son coéquipier Daniel Ricciardo en route vers une troisième place sensationnelle au Grand Prix de Monaco 2021.

Norris, 21 ans, a impressionné toute la saison, grandissant en stature et livrant des résultats tandis que son “ nouveau ” coéquipier Daniel Ricciardo a du mal à se rapprocher. A Monaco, l’Australien était totalement hors de propos, tandis que Norris volait la vedette.

Ce fut une journée troublante pour Ricciardo, être battu par son coéquipier dans un lieu où il a gagné doit être le point le plus bas de sa carrière. Avec des drapeaux bleus agités, devoir laisser passer Norris a dû faire mal.

Le fait que le jeune pilote ait manifesté sa gratitude à ce moment-là de la course a été repris par les trolls des médias sociaux, suggérant que le geste de Norris était de contrarier Ricciardo.

Clairement peu impressionné, Norris s’est tourné vers ses 893 000 adeptes de Twitch en pleine croissance: «Je vois que vous êtes nombreux à inventer des conneries et des absurdités comme d’habitude.

«Au fait, à chaque fois que quelqu’un me laisse passer pour un drapeau bleu, n’importe qui, s’il s’écarte correctement et qu’il le devrait, je lève la main et dis merci, d’accord?

«Je l’ai fait pour effrayer tout le monde; Mazepin, Schumacher, Danny. Ceux que j’ai croisés et qu’ils se sont écartés, j’ai levé la main et je leur dis merci

«N’en remarquez pas seulement un quand j’ai croisé Danny et pensez que je fais quelque chose qui ne va pas. Permettez-moi de faire passer ce point parce que je vois beaucoup d’histoires que les gens inventent », a ajouté Norris.

Au cours de son mandat relativement court en F1, les actions de Norris ont grimpé en flèche à la fois sur la piste et en dehors. Il serait juste de dire que l’Anglais est devenu l’un des pilotes les plus populaires de la grille avec un grand suivi des médias sociaux et un respect croissant de la part des rivaux et des experts.

Le fait est que Norris a rendu son illustre coéquipier ordinaire cette saison et, après cinq manches, le jeune est troisième du championnat des constructeurs de F1, et ce n’est pas fini!