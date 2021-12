Norris : les F1 2022 pas aussi agréables à conduire que les actuelles

Lando Norris était l’un des pilotes qui ont déjà eu un avant-goût de ce à quoi ressembleront les voitures de Formule 1 2022, et selon le jeune McLaren, les voitures de F1 de nouvelle génération ne seront pas aussi agréables à conduire que les actuelles.

Norris a donné son point de vue à Autosport sur la nouvelle génération très attendue de voitures de F1 – qui sont le résultat d’un changement radical de la réglementation aérodynamique visant à rendre possible des courses serrées – après avoir conduit la voiture 2022 de McLaren dans le simulateur de l’équipe.

« Il y aura certainement un style légèrement différent », a déclaré Norris, alors qu’il commençait à expliquer la différence entre la génération actuelle et la prochaine génération de machines de course F1.

« Je ne pense pas que ce sera aussi agréable à conduire d’une certaine manière », a-t-il admis. « Je pense que ce sera un peu plus à la limite en termes de poussée et ainsi de suite.

« Un peu comme la F2 d’une certaine manière, je pense, où vous voyez plus de combats contre la voiture et tout. »

Norris peut se tromper

Mais avec les nouvelles voitures à un stade précoce de la conception, avec des équipes encore en train de comprendre les nouvelles réglementations en essayant de trouver des failles, tout en optimisant leurs conceptions, Norris était prudent avec ses prédictions.

« Mais je peux me tromper car les choses changent toujours », a-t-il soutenu.

« C’est comme si ce que j’ai conduit il y a un mois allait être très différent de ce que je conduis maintenant, et ce sera probablement encore très différent lorsque nous arriverons à la première course. »

« C’est encore au début du développement, donc la voiture change toujours un peu de semaine en semaine », a insisté le pilote de 22 ans.

L’effet de sol change la donne

C’est un fait bien connu à présent, que les voitures 2022 F1 s’appuieront sur l’effet de sol pour générer de l’appui, ce qui s’écarte du concept actuel qui est appliqué dans le sport depuis des années, et Norris pense que c’est l’effet de sol. c’est ce qui explique le changement radical de la sensation des nouvelles voitures.

« Je pense plus parce que c’est une voiture à effet de sol, plutôt que tout ce qui vient de l’aileron avant et arrière », a expliqué Norris.

« Il n’y a pas non plus de déflecteur central et toute cette merde que nous avons maintenant. Tout cela est parti.

« Alors cela change juste un peu la façon dont la voiture se sent et doit conduire », a-t-il poursuivi. « Et puis la façon dont vous devez le configurer et tout est également assez différent. »

Le Britannique, cependant, espère que la nouvelle réglementation atteindra son objectif d’avoir des voitures plus proches de la course.

« Tout ce qu’ils font pour l’année prochaine, c’est parce qu’ils veulent essayer d’améliorer les voitures pour la course et ainsi de suite », a déclaré l’ancien poleman.

« Mais bien sûr s’il y a moins d’air sale en suivant, il y a aussi moins de sillage », a-t-il souligné.

« C’est comme gagner dans un domaine puis perdre dans un autre parce qu’ils sont assez liés les uns aux autres.

« Alors j’espère que c’est mieux », a conclu Norris.

Norris se dirige maintenant vers le premier Grand Prix d’Arabie saoudite à Djeddah ce week-end, avec son équipe McLaren très désavantagée dans la course des constructeurs à la troisième place contre Ferrari.