Norris marque en retard, les Sénateurs battent Canes pour une 5e victoire dans la LNH

Alex Formenton a marqué deux buts et Josh Norris a brisé l’égalité 19 secondes après que les Sénateurs d’Ottawa ont perdu l’avance dans leur victoire de 3-2 contre les Hurricanes de la Caroline jeudi soir.

Norris a poussé un rebond avec 5:54 à jouer et les Sénateurs se sont accrochés pour leur cinquième victoire de la saison, le plus bas de la ligue.

Anton Forsberg a effectué 47 arrêts pour Ottawa à son septième match avec les Sénateurs et 63e de sa carrière. Il a déjà joué pour Columbus, Chicago et Carolina.

Les Hurricanes ont perdu leur troisième match d’affilée, un sommet de la saison, malgré une avance de 49-20 au chapitre des tirs.

Teuvo Teravainen a marqué avec 7:58 à faire sur ce qui était le 42e tir du match pour les Hurricanes. Andrei Svechnikov a égalé avec 6:13 à faire.

Antti Raanta, qui a subi sa première défaite réglementaire de la saison en cinq décisions (3-1-1), a effectué 17 arrêts pour la Caroline.

Tyler Ennis a récolté deux mentions d’aide pour les Sénateurs, qui ont accordé au moins quatre buts à chacun de leurs six matchs précédents.

Ottawa a pris une avance de 2-0 avec 10:55 à jouer en troisième période. La rondelle est entrée dans le filet sur le patin de l’attaquant de la Caroline Martin Necas, mais l’interférence du gardien de but avait été jugée sur Formenton.

Les sénateurs ont contesté la décision et elle a été annulée. Cela a donné à Formenton son deuxième but du match et son quatrième de la saison.

La Caroline détenait une avance de 20-3 au chapitre des tirs en première période, mais Ottawa détenait l’avance. Le premier but de Formenton est survenu lorsque les Sénateurs ont complété une séquence de transition astucieuse.

Les Hurricanes n’ont pas réussi à marquer un but en première ou en deuxième période pour leur troisième match consécutif. Le tir de Svechnikov a rebondi sur le poteau lors d’un avantage numérique dans les dernières secondes de la première période.

PRENDRE PRÉSENCE

Les Hurricanes ont disputé leur deuxième match de suite sans les défenseurs Tony DeAngelo et Brett Pesce. Ils sont entrés dans le protocole COVID-19 plus tôt dans la semaine avant le voyage de l’équipe à Dallas.

Le défenseur Ethan Bear, qui est entré dans le protocole COVID-19 la semaine dernière, est de retour avec l’équipe mais n’a pas joué jeudi soir.

Le centre Adam Gaudette, qui a marqué un but à ses débuts avec les Sénateurs mercredi soir, a été une égratignure pour Ottawa.

SUIVANT

Sénateurs : Accueillez le Colorado samedi soir.

Ouragans : Accueillez Buffalo samedi soir avant un voyage de cinq matchs.