Norris: Max a complété le dépassement de Hamilton sur la bonne voie

Lando Norris est revenu sur les temps forts du Grand Prix de Bahreïn et a estimé que Max Verstappen avait complété son dépassement sur Lewis Hamilton en piste.

Verstappen et Hamilton ont été impliqués dans une bataille stratégique passionnante pour la première victoire de la saison 2021 qui a abouti à une confrontation tendue pour la P1 dans les 10 derniers tours.

Le pilote Red Bull, sur des pneus plus frais, faisait tourner Hamilton et semblait avoir pris la tête de la course du 53e tour sur 56 au virage 4, un virage qui a attiré beaucoup d’attention en raison du contrôle incohérent des limites de la piste.

Cependant, on a dit à Verstappen de redonner la place P1 à Hamilton, le contrôle de course ayant estimé qu’il avait terminé le dépassement en dehors de la piste.

Si Verstappen n’a pas rendu la place, ce qu’il a rapidement fait, les commissaires ont confirmé qu’il aurait reçu une pénalité de cinq secondes.

Mais, en regardant la course en streaming sur Twitch, Norris pense que Verstappen a fait le travail avant de se retirer complètement au virage 4.

«Je ne pense pas que Max aurait dû avoir un penalty [if it was going to be enforced] parce qu’il a fait le dépassement avant [going off track]», A déclaré Norris.

En regardant l’angle alternatif du dépassement, Norris a ajouté: «Regardez, il a des kilomètres d’avance sur lui. Mais Max a juste un gros survirage. Si Max lève simplement et ne s’engage pas à plein régime, il aurait pu rester sur la piste.

«Il a le survirage alors qu’il est déjà en tête, puis il sort de la piste. À mon avis, il ne complète pas le dépassement en sortant de la piste.

Il a également déclaré avant l’analyse: «C’est une question délicate. Nous en parlerons probablement lors du prochain briefing des pilotes dans quelques semaines.

Un téléspectateur a suggéré à Norris que Hamilton avait forcé Verstappen à survirage en le poussant largement, mais Norris a rapidement mis fin à cette théorie.

« Non, il ne l’a pas fait, » répondit Norris.

« De quoi parlez vous? Lewis n’est pas en mesure sur la piste de le forcer [Max] désactivé. Max a tout le contrôle.

«Vous ne pouvez pas forcer quelqu’un à sortir de la piste si vous êtes derrière. Si Lewis touche Max dans cette position, il va tourner ou s’écraser. Tu ne peux pas faire ça.

«Lewis ne l’a jamais poussé large parce qu’il ne peut pas le pousser large.»

