Norris n’a eu aucune “opportunité manquée” avec McLaren en 2021 · .

Lando Norris dit qu’il conduit bien mieux cette année qu’en 2020, et ne pense pas qu'”il y ait eu des occasions manquées” avec sa saison.

Le pilote McLaren a terminé cinquième lors des trois derniers Grands Prix et a décroché un troisième podium en carrière lors du Grand Prix de Monaco précédant ces courses, ce qui signifie qu’il occupe actuellement la quatrième place du tableau des points du championnat.

Il était à égalité de points avec la quatrième place après huit courses au cours de la saison 2020, mais estime que sa position actuelle n’est arrivée qu’après les progrès de lui-même et de McLaren.

“Donc, à 100%, je fais mieux cette année que l’an dernier”, a déclaré Norris.

«Je pense que j’ai eu des moments l’année dernière où je faisais aussi bien que je l’ai fait cette année. Mais de manière plus incohérente, j’en aurais un comme celui-ci, mais je le ferais ensuite avec un autre pas si fort ou je ferais simplement des erreurs stupides et des choses.

Si Norris termine dans le top cinq ce week-end, ce sera la première fois qu’il réalise ces cinq courses d’affilée.

« La principale chose que j’ai bien fait cette année, c’est juste le côté régularité. Je ne pense pas qu’il y ait eu d’occasions manquées nulle part, peut-être qu’en qualifications, vous pourriez dire que j’aurais pu avoir une ou deux positions d’avance comme à Imola.

Le meilleur résultat en qualifications de Norris, troisième, a été obtenu à deux reprises sur le Red Bull Ring, où il courra ce week-end. Il aurait pu l’égaler au Grand Prix d’Émilie-Romagne d’Imola en avril, pour être “surpris” de voir son meilleur tour en Q3 supprimé pour une violation des limites de la piste. En ce qui concerne les courses, il ne se souvient d’aucune « grosse » erreur en 2021.

« En termes de performances en course, il n’y a jamais eu grand chose. Donc je suis content de la façon dont j’ai fait, je ne pense pas que je m’avance jamais et je deviens trop confiant ou trop arrogant ou quelque chose comme [that]. J’en veux toujours plus, donc je ne suis jamais satisfait de ce que j’ai fait.

«Je crois toujours qu’il y a un potentiel pour faire mieux en moi dans tout. Même quand c’est un super tour comme le week-end dernier.

Norris s’est qualifié troisième pour le Grand Prix de Styrie le week-end dernier, mais a déclaré “qu’il y avait du potentiel” avec un tour parfait et un examen des données “pour être à la fois devant la Mercedes et un peu plus près de Verstappen”, ce qu’il n’a pas encore réussi à faire. faire cette année.

Cet article sera mis à jour

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Autriche 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Autriche 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :