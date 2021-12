Norris ne prendra pas de «risque excessif» en commençant derrière les prétendants au championnat – .

Lando Norris s’est dit satisfait mais surpris de se qualifier immédiatement derrière les deux prétendants au championnat lors du Grand Prix d’Abu Dhabi.

Le pilote McLaren a déclaré qu’il était « massivement satisfait » de son dernier tour en Q3 qui lui a valu la troisième place sur la grille derrière Max Verstappen et Lewis Hamilton.

« Je suis très surpris d’être ici, aussi très heureux en même temps », a déclaré Norris. « Je pense que nous étions confiants tout le week-end que nous pouvions nous qualifier et réaliser une bonne performance, mais probablement pas pour être aussi haut sur la grille. »

Il était heureux de revendiquer une place devant les deux voitures appartenant au rival le plus important de McLaren, Ferrari. « C’était un tour très propre et un beau tour », a déclaré Norris. « Et bien sûr d’être en avance sur les gens que je veux être en avance, donc [I’m] content. »

Il a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de s’impliquer dans le combat avec les prétendants au titre devant lui. « Bien sûr, vous devez respecter le fait qu’ils vont disputer un championnat et vous ne voulez rien nuire à ce qui se passe là-bas, vous ne voulez pas prendre de risque excessif. »

« Vous savez pourquoi ils se battent et je sais pourquoi je me bats », a poursuivi Norris. « Bien sûr, il se passe des choses, mais nous pouvons toujours courir, je suis autorisé à les dépasser, je peux toujours courir contre eux, si j’ai une chance de dépasser, je le dépasserai toujours. »

Les espoirs de McLaren d’arracher la troisième place du championnat des constructeurs à Ferrari sont minces. Ils ont 38,5 points de retard sur leurs rivaux avec 44 disponibles.

Norris a déclaré que son approche serait « comme chaque course » en ce qui concerne la lutte pour la position. « Bien sûr, il y a beaucoup de responsabilités pour moi, beaucoup de responsabilités pour eux mais ils ont évidemment des choses à perdre et j’ai évidemment des choses à gagner.

« Je ne veux rien gâcher. Je ne veux pas non plus être le gars qui s’implique trop. Je ne les pilote pas, ils vont partir en quelques tours donc je dois juste choisir judicieusement mes batailles et comment je cours.

Il a hâte de voir comment le championnat 2021 sera décidé. «Je suis dans le meilleur siège pour demain, donc je suis très excité de voir tout se dérouler et de voir ce qui se passe.

« C’est en fait juste un vrai plaisir d’être dans cette position pour voir tout ce qui se passe cette saison entre Max et Lewis et de regarder les batailles, de regarder les courses parce que j’ai beaucoup de respect pour eux.

« Je suis très heureux d’être P3, non seulement parce que c’est une excellente position pour commencer, mais parce que cela me donne la première place pour la vue de demain. »

