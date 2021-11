Norris : Nous avons fait tout ce que nous pouvions

Lando Norris a eu un Sprint 2021 décent à Sao Paulo samedi et a pu terminer devant la Ferrari de Charles Leclerc, admettant qu’ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient en équipe.

Norris a commencé la course Sprint septième derrière Leclerc, a pu terminer devant le Monégasque en sixième, mais commencera la course de dimanche en cinquième, alors que la pénalité de cinq places Lewis Hamilton devient effective sur la grille de départ de la course.

« Une bonne journée pour nous avec deux positions gagnées », a déclaré Norris dans le communiqué de presse de McLaren.

« Un sur un concurrent très important, qui est la Ferrari, et un sur l’AlphaTauri, donc nous nous sommes donné la meilleure opportunité de marquer de gros points demain », a-t-il expliqué.

« Il y a eu des points positifs et négatifs aujourd’hui en termes d’état de la voiture et de confiance en moi pour pousser la voiture.

« Nous allons essayer de faire des améliorations du jour au lendemain et voir si nous pouvons sortir encore plus forts demain », a poursuivi le Britannique qui a eu 22 ans samedi.

« Nous avons fait tout ce que nous pouvions », a-t-il insisté. « Même si nous n’avions pas tout à fait le rythme des Ferrari, nous avons quand même réussi à devancer l’une d’entre elles.

« Nous allons essayer encore plus fort demain », a promis Norris.

Daniel Ricciardo, quant à lui, a reculé, après avoir commencé la course Sprint huitième, mais a perdu du terrain dans le virage 1 et a terminé 11e au drapeau à damier.

L’Australien a parlé de son Sprint dans le communiqué de presse de l’équipe : « Le départ en lui-même s’est bien passé, mais la ligne intérieure du premier virage s’est un peu embouteillée et le positionnement n’était pas très bon.

« Je vais y jeter un coup d’œil et m’assurer d’être au courant pour demain », a-t-il admis.

« Nous voulons essayer d’aller de l’avant, alors nous verrons ce que nous pouvons faire.

« J’apprendrai à partir d’aujourd’hui et je reviendrai me battre dans la course », a résumé Ricciardo.

Une journée de résultats mitigés

Le patron de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a déploré l’échec de la course Sprint de Ricciardo, mais a pu tirer quelques points positifs de l’ensemble du tableau.

« Résultats mitigés aujourd’hui en qualifications de sprint », a déclaré Seidl. « Lando a fait un bon sprint en avançant, ce qui était l’objectif, en dépassant Gasly et Leclerc.

« Daniel s’est malheureusement retrouvé enfermé au premier virage et a perdu son élan et ses positions à cause de cela, avant d’être coincé dans un train DRS pendant presque toute la course », a-t-il expliqué.

« L’exécution de l’équipe a été bonne aujourd’hui, et le point positif est qu’en termes de rythme, nous étions en mesure de nous battre avec les voitures qui nous entouraient.

« Des points sont offerts demain, et nous sommes désormais pleinement concentrés sur la préparation de la course », a insisté l’Allemand.

« Nous attendons avec impatience un passionnant Grand Prix de São Paulo », a-t-il conclu.

Après avoir perdu du terrain face à Ferrari au classement des constructeurs de Formule 1 après le GP de Mexico, perdant 13,5 derrière l’équipe italienne, l’écart est devenu de 14,5 après la deuxième place à un point de Carlos Sainz dans la course de sprint à Sao Paulo. (Suivez moi sur Twitter @MallakJad)