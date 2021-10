Norris : Nous devons continuer à pousser

Lando Norris de McLaren a promis de continuer sur la bonne voie pour aider son équipe à battre Ferrari à la troisième place du classement des constructeurs de Formule 1 2021.

La course précédente de Norris à Istanbul Park n’était pas brillante puisqu’il a terminé septième, avec son coéquipier Daniel Ricciardo 13e, mais le jeune coureur britannique a hâte de repartir courir sur le Circuit des Amériques.

Norris s’exprimait lors de l’avant-première de son équipe sur la course de ce week-end et a déclaré : « J’ai hâte d’être de retour en Amérique ce week-end, où nous visons à rebondir après le résultat en Turquie.

« Austin est connu pour sa bonne ambiance et je suis sûr que ce sera la même chose cette année avec des fans super passionnés. La lutte est toujours en cours dans le championnat des constructeurs, nous devons donc continuer à pousser », a insisté le Britannique.

« COTA est l’un des circuits les plus excitants du calendrier », a poursuivi Norris. « Même si la piste a des éléments d’autres pistes de F1, elle ressemble toujours à un endroit unique pour courir.

«J’ai participé à une course virtuelle autour de COTA l’année dernière avec l’équipe Arrow McLaren SP pendant la pandémie, ce qui était très amusant, mais j’ai hâte d’y courir pour de vrai dans une voiture de F1 après deux ans.

« J’espère que ce sera un bon week-end pour nous », a espéré la star de McLaren.

Le patron de Norris, Andreas Seidl, a partagé son point de vue dans le même aperçu de l’équipe concernant la course à venir et a exprimé sa joie de revenir à Austin : « Nous sommes impatients de retourner aux États-Unis ce week-end alors que nous nous dirigeons vers les six dernières courses de la saison.

« Le retour d’Austin au calendrier cette année est formidable pour le sport et, plus important encore, pour les fans américains enthousiastes. Le Grand Prix des États-Unis offre l’une des atmosphères les plus uniques du calendrier. COTA est connu pour s’inspirer de certaines des meilleures pistes du monde et offre une variété de types de virages stimulants. »

L’Allemand a fait écho aux sentiments de son jeune pilote concernant la lutte pour la troisième place du classement des constructeurs, et a déclaré que l’équipe travaillait dans ce sens.

« Depuis la Turquie, l’équipe a pris le temps d’examiner et d’évaluer nos performances, et nous allons profiter de nos apprentissages ce week-end et le reste de l’année », a-t-il expliqué.

«Nous devons rester concentrés et continuer à donner le meilleur de nos capacités sur et hors piste alors que nous nous adaptons pour travailler sur un fuseau horaire différent. Chaque point est crucial pour la lutte dans le championnat des constructeurs », a insisté Seidl, alors que Ferrari n’a plus que 7,5 points de retard sur McLaren.

« Comme nous l’avons déjà vu cette saison, être capable d’extraire les meilleures performances de notre package sur toutes les variantes de piste est la clé. La position que nous occupons actuellement témoigne de l’engagement et du dévouement de toute l’équipe.

Seidl a rallié ses troupes en conclusion et a déclaré: « Continuons à pousser ce week-end. »