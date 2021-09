Norris : On ne s’emballe pas

Le pilote McLaren Lando Norris se dirige vers le Grand Prix de Russie 2021 déterminé à s’appuyer sur le solide résultat de son équipe à Monza il y a deux semaines, pour aider à obtenir la 3e position du championnat des constructeurs de Formule 1 de cette année.

Bien que ce soit son coéquipier, Daniel Ricciardo, qui ait apporté le premier trophée du vainqueur dans les coffres de McLaren depuis Brésil 2012 avec sa victoire populaire à Monza il y a deux semaines, personne ne peut reprocher à Lando Norris d’être venu à Sotchi avec un ressort dans sa démarche.

Après tout, son rôle dans l’obtention du doublé à Monza ne peut être nié. Il a tenu le poste derrière son coéquipier conformément aux instructions de l’équipe et a également tenu à distance un Lewis Hamilton en charge dans la première partie de la course. Un entraînement mûr et calculé du jeune britannique, qui sait que son heure de goûter le champagne de la victoire viendra sans aucun doute bientôt.

Les célébrations de la victoire au McLaren Technology Center étant encore un souvenir frais, Norris a présenté en avant-première le Grand Prix de Russie 2021 à Sotchi Autodrom.

“Monza a été un moment spécial pour l’équipe qui était pleinement mérité”, a déclaré Norris. « Pouvoir célébrer le résultat avec toute l’équipe à l’usine la semaine dernière a montré à quel point cela signifiait pour tout le monde. Un doublé est quelque chose dont nous pouvons tous être fiers. Je suis tellement heureux de faire partie de ce voyage que McLaren mène ensemble en tant qu’équipe et de voir les progrès que nous continuons à faire. »

Malgré son jeune âge, Norris a montré à plusieurs reprises qu’il a la sagesse et le sang-froid pour réussir dans l’élite ; évident dans ce qu’il a dit : « Nous ne nous emballons pas car nous savons que ce ne sera pas comme ça tous les week-ends. Nous devons continuer à nous mettre dans la meilleure position possible et maximiser la voiture, les arrêts au stand, la stratégie et tout le reste.

« A l’approche de la Russie, la bataille pour la troisième place chez les constructeurs est toujours serrée et devrait le rester jusqu’à la dernière course de la saison. J’espère que nous pourrons continuer sur la lancée de l’Italie et marquer des points solides pour l’équipe.

Avant ce week-end, Norris est 4e au championnat des pilotes avec 132 points. Il compte 4 podiums à son actif et n’a marqué de points qu’à deux reprises, en Hongrie et en Belgique.

Il prendra le départ de sa 53e course en F1 à Sotchi ce week-end.