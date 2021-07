Norris “pas en parfait état” mais content d’être de retour dans le paddock de F1

Dans le résumé : Lando Norris dit que le retour dans le paddock de F1 est une distraction bienvenue après avoir été agressé le week-end dernier.

En bref

Norris heureux de mettre l’incident de Wembley derrière luiAprès avoir été agressé après la finale de l’Euro 2020 à Wembley, Lando Norris a déclaré que bien que l’incident l’ait affecté, être de retour en F1 était une distraction bienvenue.

« Je vais bien, peut-être pas en parfait état, mais j’y arrive. Je pense que l’une des meilleures choses est vraiment de pouvoir venir à Silverstone, de me changer les idées et de me concentrer sur un autre travail.

“Alors juste excité d’être ici, d’y arriver et je suis sûr que tout ira bien demain.”

Ricciardo a eu un moment de “pince-toi” au volant de la McLaren de Senna

Ricciardo a pu conduire une MP4/5B le week-end dernierDaniel Ricciardo a déclaré que conduire la McLaren 1990 d’Ayrton Senna au Goodwood Festival of Speed ​​le week-end dernier avait été un rêve d’enfance réalisé.

« C’était assez génial. C’était, je ne sais pas, l’un de ces moments ou expériences tout simplement fous, un peu “pince toi-même”.

«Je me suis retrouvé à nettoyer la voiture à un moment donné parce que, enfant, j’aurais aimé être n’importe où près de cette voiture, sans parler de la toucher, la nettoyer, m’asseoir dedans, peu importe. J’étais là-bas et j’ai certainement apprécié d’en faire partie et d’obtenir [to be] capable de le conduire.

“[It was] juste surréaliste comme nous le faisons parfois si pris dans la compétition du sport. Un jour, quand nous aurons terminé, nous y reviendrons avec de bons souvenirs. Mais c’était vraiment difficile de ne pas être dans le moment présent et de l’apprécier pour ce que c’était.

Alonso a profité du week-end de congé pour une course de karting de huit heures

Après trois courses consécutives, de nombreuses personnes en F1 ont utilisé le week-end suivant pour des temps d’arrêt, mais Fernando Alonso a choisi de participer à une course de karting d’endurance sur sa propre piste de karting, où il a retrouvé un ancien rival de F1.

Alonso a déclaré que l’événement signifiait que le Grand Prix de Grande-Bretagne était son cinquième week-end de course consécutif, mais qu’il l’avait apprécié. “Nous [did the race] à ma place, dans mon circuit, quelques courses d’endurance avec un kart à quatre temps et mon équipe était Pedro de la Rosa et deux autres amis espagnols.

« On a passé la journée entre amis et ce n’est pas une course ultra-compétitive, mais on s’amuse quand même. C’est une belle façon de passer les week-ends, derrière un volant.

Veloce nomme Mariella Bailey au poste de directrice de l’équipe W Series

Après que W Series a annoncé sa nouvelle structure d’équipes, Veloce a nommé Mariella Bailey pour diriger son programme monoplace. Bailey a précédemment occupé un rôle opérationnel pour les programmes Extreme E et esports de Veloce et a joué un rôle précoce dans Dare To Be Different, la campagne populaire visant à impliquer davantage de filles et de femmes dans le sport automobile.

Bailey est la fille de l’ancien pilote de F1 Julian Bailey, qui a piloté pour Tyrrell en 1988 et Lotus en 1991, marquant un seul point au Grand Prix de Saint-Marin 1991.

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

“Je ne pense pas avoir jamais eu autant de feu en moi” – Des VIP sur la touche en 2020 (Formule 2)

“‘Yuki a fait un travail fantastique l’année dernière. J’ai été assez surpris, pour être honnête. Je ne pense pas que quiconque s’attendait à ce qu’il ait une si bonne première année, mais il a vraiment beaucoup grandi, surtout vers la fin de l’année. Il a vraiment pris vie, et c’était impressionnant'”

Série W pour Silverstone (W Hub)

“Moore : ‘C’est une chose de courir à Silverstone, le berceau du sport automobile britannique, mais avoir l’opportunité de courir le plus gros week-end de l’année en soutien au Grand Prix de Grande-Bretagne sera quelque chose que je chérirai pour le reste de mon J’ai déjà couru à Silverstone à quelques reprises et j’y ai très bien réussi, alors j’espère pouvoir répéter cela ce week-end.'”

Patch 1.04 | Remarques | Correction des sauvegardes MyTeam (Codemasters)

“Résolution d’un problème où les utilisateurs subiraient une sauvegarde corrompue s’ils modifiaient la livrée de leur véhicule à partir du QG MyTeam. Les sauvegardes précédemment corrompues à cause de ce bogue pourront être reprises après l’application du correctif.”

Nouveau jeu vidéo de la série NTT IndyCar Racing sur consoles, PC en 2023 (IndyCar)

« Le partenariat de Motorsport Games avec IndyCar produira une toute nouvelle franchise très attendue par les fans de course et de jeux. Le style de course audacieux, audacieux et sans excuse de la série IndyCar est conçu pour une franchise de jeux vidéo entièrement construite autour de sa marque en pleine expansion. .”

FIA ETRC au Nürburgring impossible en raison des inondations (ETRC)

« De fortes pluies et des inondations uniques ont durement touché l’État de Rhénanie-Palatinat où se trouve le Nürburgring. La région et les habitants ont été durement touchés, les services d’urgence travaillant 24 heures sur 24 pour sauver des vies. Un état d’urgence a été déclaré pour la région.

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à inclure dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

En ce jour dans le sport automobile

