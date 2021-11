Norris pense que les stewards ont laissé Verstappen forcer Hamilton à s’étendre parce que le second tour n’était pas en gravier · .

Les stewards de Formule 1 gèrent les incidents différemment en fonction des zones de dégagement utilisées sur les circuits, estime Lando Norris à la suite d’un long débat sur la controverse de la semaine dernière à Interlagos.

Les commissaires sportifs n’ont pas enquêté sur un incident survenu au 48e tour de la course lorsque Lewis Hamilton et Max Verstappen ont fait une sortie large à Descida do Lago. Hamilton a dépassé Verstappen à l’extérieur à l’approche du virage, mais le pilote Red Bull s’est enfoncé profondément dans le virage, les menant tous deux à courir large sur le ruissellement d’asphalte.

L’incident a attiré l’attention, car d’autres pilotes ont été pénalisés pour avoir forcé leurs rivaux à s’écarter au cours de la saison. Il a été au centre de l’attention d’une longue rencontre entre les pilotes et le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, vendredi soir au Qatar.

Les conducteurs ont déclaré que la discussion n’avait pas entièrement clarifié ce que les stewards considèrent comme une conduite défensive légale. Norris, qui a été pénalisé pour avoir forcé Sergio Perez à s’enfoncer dans un bac à gravier au Red Bull Ring plus tôt cette année, a déclaré que la réunion l’avait amené à conclure que les stewards interprètent les règles différemment selon la nature des zones de ruissellement.

Cependant, Norris a indiqué que d’autres aspects de la discussion ont renforcé sa conviction que la sanction qu’il a reçue en Autriche était erronée.

« Certaines des choses que nous comprenons maintenant signifient que je n’aurais pas dû recevoir de pénalité », a déclaré Norris. « Mais aussi, les types de surfaces à l’extérieur du circuit, que ce soit sur le tarmac ou autre, peuvent également avoir un effet. »

Norris pense que les commissaires sportifs devraient appliquer les règles de course de manière cohérente, quel que soit le type de second tour. « Je ne pense pas que ce soit peut-être juste ou vrai », a-t-il déclaré. « Je pense que si vous savez que c’est du gravier à l’extérieur et si vous n’êtes pas complètement à mes côtés, ce que Perez était, alors il se met dans cette position très risquée. »

Le pilote McLaren est convaincu que la différence entre les tours de piste a été le facteur décisif de sa pénalité. « C’est la seule chose que je crois maintenant doit avoir été la différence, qu’il n’était pas tout le chemin à mes côtés, c’était comme une demi-voiture », a-t-il déclaré.

«Je lui ai laissé encore un peu d’espace pour reculer, ce n’était pas comme si je l’avais poussé, il n’y a eu aucun contact. Donc, de ce point de vue, il n’y a aucune raison que j’aurais dû recevoir la pénalité.

« La seule raison pour laquelle je crois maintenant, c’est qu’il y avait du gravier et non du tarmac. Et j’ai l’impression que c’est un peu difficile sur lequel donner une pénalité, s’il y a du gravier et pas du tarmac. Ce n’est pas de ma faute, c’est le gars à l’extérieur qui prend le risque qu’il prend pour lui-même à l’extérieur du virage que c’est du gravier. Cela dépend de lui. Ce n’est pas encore une fois, évident exactement pourquoi.

« J’ai toujours l’impression que c’est une pénalité injuste que j’ai reçue. Mais c’est ce que je dois croire maintenant, c’est la différence avec celui de Max la semaine dernière et le mien est que j’avais du gravier.

