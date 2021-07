Norris pouvait voir que Hamilton “ne conduisait pas parfaitement”

Combattant Lewis Hamilton non pas une mais deux fois au GP d’Autriche, Lando Norris est sorti en tête mais a reconnu que son compatriote ne « conduisait pas parfaitement ».

En partant de la deuxième course sur le Red Bull Ring depuis la deuxième place sur la grille, une meilleure qualification en carrière, Norris a tenu le pilote Mercedes à distance dans le premier relais, une décision qui a permis à Max Verstappen de remporter la victoire.

Bien que Hamilton ait poursuivi Norris tour après tour, cherchant un chemin, il a lutté pendant près de 20 tours avant de finalement dépasser.

Cependant, ce n’était pas la fin de leur bataille.

Le W12 de Hamilton subissant des dommages sur les trottoirs du virage 10, il était un canard assis pour Norris en fin de course, le pilote McLaren passant en trombe pour prendre la dernière place sur le podium.

Hamilton a été impressionné par la performance de Norris ce jour-là, il était un « grand pilote ».

Interrogé sur leur bataille lors de la conférence de presse d’après-course, Norris a déclaré: “Je veux dire que c’était difficile, ce n’était pas facile comme dans l’ensemble si le premier relais, je pense que les deux Mercs étaient plus rapides que moi, ce qui n’était pas une surprise, quelque chose que je je m’y attendais, mais les retenir aussi bien que nous l’avons fait a été une petite surprise et pendant si longtemps dans la course.

“Mais c’était comme si c’était la première fois que je courais vraiment contre lui et vous savez que vous apprenez comment il conduit et comment il court ainsi qu’apprendre de Valtteri et comment il aborde les choses et quand il y a des risques pris et des choses comme ça.

“Comme, autant que j’apprécie les mots gentils, ce n’est pas comme s’il conduisait parfaitement. Il y avait encore des fois où il a couru hors du virage 1 ou a fait une erreur dans le virage 3. “

Norris était heureux de combattre la Mercedes dimanche, quelque chose qu’il n’a pas l’occasion de faire très souvent.

«Ce n’est pas comme s’ils ne pouvaient pas courir; vous y arrivez en quelque sorte et lorsque vous avez la voiture pour performer et bien faire, vous réalisez que vous avez une chance contre eux », a-t-il ajouté.

“C’est difficile de dire ça tant que vous n’êtes pas en train de courir contre eux et que votre voiture est là et que vous vous affrontez. Normalement, ils sont bien trop loin devant moi.

“C’était cool, c’est un bon sentiment de courir non seulement contre Lewis mais aussi contre Valtteri et Max et Sergio, d’être dans ce peloton et de dire que nous nous battons pour un podium parce que notre rythme est vraiment bon, c’était vraiment bon sentiment.”

