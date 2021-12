Norris propose la «pire règle jamais inventée» de la F1 après le malheur du drapeau rouge – .

Lando Norris a critiqué une bizarrerie des règles de la Formule 1 qui permet aux pilotes de remplir leur obligation de faire un arrêt obligatoire au stand pendant une période de drapeau rouge après avoir terminé 10e au Grand Prix d’Arabie saoudite.

Le pilote McLaren en a profité pour changer de pneus lorsque la Safety Car a été convoquée au 11e tour suite à la chute de Mick Schumacher. Le voyage aux stands a fait perdre Norris d’être confortablement dans les points au 16e et dernier, mais il est resté derrière tous les pilotes encore au stand.

Il a donc été consterné lorsque la course a ensuite été signalée par un drapeau rouge, ce qui a permis à ceux qui n’étaient pas encore à l’arrêt de changer leurs pneus pendant l’arrêt sans perdre de temps.

« C’est peut-être la pire règle jamais inventée par quelqu’un », a déclaré Norris à Sky après la course, « pouvoir changer les pneus sous drapeau rouge ».

« Cela a ruiné notre course aujourd’hui », a déclaré Norris. «C’est comme si vous en faisiez tellement juste pour tout enlever. Ça craint parce que l’équipe a fait du bon travail. Je pensais que la voiture était plutôt correcte. Mais c’est juste de la merde, la règle gâche tout.

Le pilote McLaren a pu récupérer un point de sa course en évitant les ennuis lors des premier et deuxième redémarrages. Mais cela signifie qu’il n’y a eu aucun résultat supérieur à huit pour Norris lors de la dernière étape éclair de la saison à travers les Amériques et le Moyen-Orient.

Son coéquipier Daniel Ricciardo a contribué plus de deux fois plus de points au décompte de McLaren pendant cette période après avoir terminé cinquième à Djeddah, mais Ferrari est confortablement devant McLaren dans la bataille pour la troisième place au classement des constructeurs.

« C’est toujours un circuit agréable à piloter », a ajouté Norris. « Mais quand vous avez l’impression d’avoir mis autant pour obtenir un point, je pense que c’est comme mon quatrième résultat consécutif à un ou deux points, c’est juste difficile à prendre. »

Ricciardo faisait partie de ceux qui ont profité de l’arrêt. « Je n’ai pas eu de chance avec ça, Daniel a eu de la chance avec ça et a terminé P5 donc je suppose qu’il y a aussi un » pro « , a déclaré Norris. « Si nous boxions tous les deux, ce serait probablement l’un des pires jours que vous puissiez imaginer.

« Je suis content de mon côté. J’ai l’impression d’avoir fait du bon travail quand je le pouvais et d’être patient, etc. Beaucoup de gens se sont écrasés devant moi pour une raison quelconque.

Norris pense que Mercedes a également des raisons de se sentir lésé par la situation, car Max Verstappen a également pu changer ses pneus lors du premier arrêt et a devancé leurs deux voitures quand il l’a fait.

« Si Max gagnait parce qu’il venait d’obtenir un arrêt au stand gratuit, alors j’ai l’impression que Mercedes se plaindrait », a déclaré Norris. « Je ne sais pas s’ils le feraient encore maintenant ou non, car [Lewis Hamilton] a gagné. C’est donc un grand jour pour eux. Mais j’ai juste l’impression que c’est une chose tellement injuste. Ils devraient encore avoir à faire leur arrêt au stand, ils devraient être plus simplement malchanceux que chanceux. C’est juste nul.

