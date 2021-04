Norris rappelle à Daniel Ricciardo “ mon temps chez Red Bull ”

Avoir Lando Norris comme coéquipier rappelle à Daniel Ricciardo ses jours Red Bull et dit qui sait s’il se rendra un jour chez Ferrari.

Cette saison, Ricciardo court en orange après avoir déménagé chez McLaren et a un nouveau coéquipier à Norris. Un coéquipier qui, du moins pour l’instant, prend le dessus sur lui.

Bien que Ricciardo ait surclassé le Britannique, c’est Norris qui produit les meilleurs résultats le jour de la course.

Il a terminé quatrième au septième de Ricciardo à Bahreïn et troisième au sixième de l’Australien à Imola.

L’ancien pilote Red Bull apprécie la compétition, affirmant que Norris lui rappelle lui-même lorsqu’il courait pour Red Bull.

Ricciardo a deux solides coéquipiers chez Red Bull, d’abord Sebastian Vettel puis Max Verstappen.

S’adressant à Sky Sports Italia, il a déclaré: «Je me sens bien, même si je ne suis pas encore au bon niveau pour concourir à ce niveau. J’ai fait deux courses, mais les sensations sont bonnes.

«Norris me rappelle mon passage chez Red Bull. J’aime son style, il est fort et pousse fort et a une bonne tête. C’est un bon défi.

«Je suis dans un bon moment dans ma carrière, j’ai de l’expérience mais encore beaucoup de motivations. Je n’ai pas l’impression d’être arrivé.

Il a ajouté: «Je pense que McLaren est la bonne équipe pour réaliser mon rêve de remporter le championnat du monde.»

Mais si remporter le titre ne figure pas sur la liste des objectifs de cette année, Ricciardo espère terminer 2021 avec au moins une victoire et une P3 au classement pour McLaren.

«Le but de cette saison est de gagner une course», a-t-il déclaré. «Cette année, il est vraiment difficile de remporter le championnat du monde, mais au moins une course.

«Je n’ai pas gagné de course depuis trois ans, depuis Monaco, et je veux ce sentiment.

«L’objectif de McLaren est de conserver la troisième place, ce sera une grande bataille avec Ferrari.»

Après deux courses, McLaren a sept points d’avance sur Ferrari dans la lutte pour la troisième place.

Ferrari est une équipe à laquelle Ricciardo a été lié dans le passé, mais un mouvement ne s’est jamais concrétisé.

On pensait qu’il se rendait là-bas depuis Red Bull uniquement pour que Ferrari rechigne apparemment à son salaire étant donné qu’ils payaient déjà à Vettel un salaire élevé. Il était de nouveau lié à la Scuderia la saison dernière, mais ils sont allés avec Carlos Sainz à la place.

«Ferrari? Grâce aux fans, je ressens l’affection des Italiens qui me demandent toujours de venir à Maranello », a-t-il déclaré. «Pour l’instant, nous ne l’avons pas fait, mais un jour, on ne sait jamais.

«Voyons dans le futur, maintenant je suis en orange.

«Je ressens la même grande affection lorsque je viens en Italie. Je me sens italien, même si je ne parle pas bien la langue. Avec ma famille en Australie, je parle italien avec mes grands-parents, nous essayons de garder les traditions. J’adore Rome, quand j’étais petite, j’ai vu le Colisée et c’est impressionnant.

