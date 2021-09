Norris satisfait de n’avoir rien fait de mal avant un grave accident à Spa · .

Lando Norris a déclaré que sa lourde chute lors des qualifications pour le Grand Prix de Belgique ne l’avait pas découragé.

Le pilote McLaren a admis que l’énorme shunt à Raidillon dans des conditions humides pendant les qualifications aurait eu une plus grande entaille dans sa confiance plus tôt dans sa carrière en Formule 1.

“C’est ma troisième année, je suis beaucoup plus expérimenté mais plus important, j’ai beaucoup plus de confiance cette année que j’ai fait les deux dernières”, a déclaré Norris. “Je suis juste dans un meilleur endroit mentalement et juste avec mon état d’où je suis en Formule 1.

“Maintenant, je sais que c’était plus parce que – eh bien, je poussais et prenais des risques et tout et je sais que c’était pour une ‘bonne’ raison d’une certaine manière que j’ai chuté.”

Alors que Norris a admis avoir pris des risques sur sa course alors que la piste devenait de plus en plus humide en Q3 à Spa, il s’est dit satisfait de n’avoir rien fait de mal.

“J’ai juste envie d’entrer dans ce week-end si c’était l’année dernière ou la première année, j’aurais été beaucoup plus inquiet et peut-être que j’aurais été beaucoup plus prudent et des choses comme ça.

« Mais je n’ai pas l’impression d’avoir fait quelque chose de mal avec mon approche de cette qualification ou de ce tour ou quoi que ce soit. Et je suis heureux de faire exactement la même chose et de prendre les mêmes risques ce week-end.

Norris a été le plus rapide dans les première et deuxième parties des qualifications avant de chuter. Il a dit qu’il ne faisait qu’un avec sa voiture avant de partir.

« Les conditions humides sont celles où plus de pilotes peuvent montrer un peu plus leur potentiel et cela ne dépend pas autant de la voiture que des conditions sèches. C’est donc là que vous pouvez faire de grandes différences et parfois vous pouvez prendre de plus gros risques et des choses comme ça.

« J’étais juste dans un endroit très confiant. J’étais là en Formule 3 sur le mouillé et c’était assez rapide. Mes connaissances et ma confiance étaient donc élevées et je savais ce que je devais faire pour être rapide.

« Jusque-là, je n’avais pas l’impression de prendre des risques extraordinaires ou quoi que ce soit. C’était juste que j’étais en harmonie avec la voiture et confiant avec le freinage et des choses comme ça, ce qui peut faire une énorme différence sur le mouillé. La voiture me donnait cette confiance, évidemment, pour pouvoir le faire. »

Cependant, il ne s’attarde pas sur une potentielle pole position perdue et même une victoire en course.

« Je ne sais pas si j’aurais eu la pole ou pas. Chaque situation est différente. Les conditions changeaient et ainsi de suite. Mais il avait tendance à être plus il était humide, mieux nous étions et plus nous étions rapides par rapport aux autres. Et je veux être sûr que j’aurais pu obtenir un très bon résultat.

“Je détesterais dire que j’aurais pu être en pole parce que je sentais juste que j’avais raté une victoire, pas comme une victoire parce que je ne le classerais pas comme une victoire pure et simple, mais juste un bon résultat et finir 14e ou peu importe ce que j’étais me rend beaucoup plus triste.

