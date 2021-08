Lando Norris a eu une autre chance à Valtteri Bottas en disant qu’il s’attend à un “peu plus” lors de la course à l’un des meilleurs gars de la Formule 1.

Bottas a provoqué un accident impliquant plusieurs voitures au départ du Grand Prix de Hongrie dimanche, mettant immédiatement deux voitures hors de la course – lui-même et Sergio Perez – tandis que McLaren a été contraint d’abandonner la voiture de Lando Norris sous le drapeau rouge en raison de l’ampleur des dégâts. il avait soutenu.

L’accident de Bottas a également endommagé la voiture de Max Verstappen, le résultat final étant Lewis Hamilton capable de se frayer un chemin sur le podium tandis que Verstappen était un modeste P10.

Norris dit qu’il s’attend à mieux d’un vainqueur de Formule 1.

“Nous sommes tous en Formule 1 pour une raison, car nous sommes de bons pilotes et nous savons où freiner, où juger les zones de freinage, etc., surtout quand il pleut, surtout dans le premier tour de la course”, a déclaré Norris. a déclaré à Motorsport.com.

«Mais évidemment, certains l’ont complètement mal jugé.

« C’est ce qui est ennuyeux, vous vous attendez à un peu plus quand vous affrontez ces meilleurs gars à l’avant du peloton.

“Mais ils ne courent pas aussi souvent, ils sont tout seuls, et pas dans le peloton dans l’air sale et tout autant que nous.

“Alors peut-être qu’ils n’en font tout simplement pas l’expérience, et ils ont besoin d’en apprendre un peu plus.”

Le DNF de Norris a mis fin à sa séquence de 15 courses avec des points.

😳#GP de Hongrie 🇭🇺 [Lap 3/70] pic.twitter.com/UIQ70aGfen – McLaren (@McLarenF1) 1er août 2021

Il a révélé que Bottas s’était excusé pour l’accident mais, comme il le dit, cela ne change rien à sa réalité.

“Il a dit désolé”, a déclaré Norris. «Bien sûr, cela ne change rien maintenant, ce qui est le mauvais côté. Mais bien sûr, il devrait obtenir une pénalité.

“J’ai eu un penalty contre Perez [in Austria] quand un peu d’air l’a poussé hors de la piste, et que je me suis complètement retiré de la course, que j’ai percuté Max, c’est un gros incident.

« C’est beaucoup plus dangereux qu’un gars qui entre dans du gravier. Et bien sûr, c’est beaucoup plus dangereux de conduire en faisant ça que ce que j’ai fait.

« Oui, il en mérite un bien sûr. »

Les commissaires sportifs ont annoncé vers la fin du grand prix que Bottas aurait une pénalité de cinq places sur la grille pour la prochaine course, le Grand Prix de Belgique.