Norris surpris de perdre la troisième place sur la grille de “centimètres” · .

Lando Norris dit qu’il a raté de quelques centimètres une troisième place pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne de demain après que son meilleur temps au tour en Q3 ait été supprimé pour une infraction aux limites de la piste.

Le pilote McLaren était sur la bonne voie pour égaler la meilleure position de départ de sa carrière lorsqu’il a signé un 1’14.454 dans les dernières secondes des qualifications. Le temps, quatre centièmes de seconde plus lent que le tour de la pole position de Lewis Hamilton, le place provisoirement deuxième sur la grille, bien que Sergio Perez l’ait battu plus tard.

Mais l’heure de Norris ne s’est pas tenue. Il a été supprimé après qu’il a été constaté qu’il avait dépassé les limites de la voie à la sortie de Piratella. La perte de son meilleur temps au tour a laissé Norris septième sur la grille, derrière son coéquipier Daniel Ricciardo.

Norris dit qu’il a été «surpris» d’apprendre qu’il avait enfreint les limites de la piste lors de son dernier tour de vol, et que la marge de différence était descendue à quelques centimètres.

Norris était légèrement au-dessus de la limite en qualifications «Je ne pensais pas que c’était trop différent des tours que j’ai faits auparavant», a déclaré Norris. «Je pense que j’ai toujours été proche de la limite. Je n’y ai pas pensé quand je faisais mes genoux ou quoi que ce soit. C’était donc un peu une surprise.

«Mais je pense que la raison est que tous mes autres tours étaient très serrés et étaient très similaires, évidemment juste quelques centimètres plus loin. Mais lorsque vous conduisez la voiture, vous ne ressentez pas vraiment ces quelques centimètres tout le temps. C’est pourquoi ce n’était pas trop différent.

Norris était en bonne compagnie. Mick Schumacher, Antonio Giovinazzi, Lance Stroll, Pierre Gasly et Sergio Perez ont tous eu des temps au tour supprimés pour avoir couru trop large à la sortie du virage à grande vitesse à Piratella.

“Je pense que le virage le plus rapide, le plus difficile à deviner”, a déclaré Norris. «C’est une piste assez étroite. Vous vous engagez à votre tour. Ce n’est pas comme si vous pouviez commencer à vous lancer et faire quelques tentatives.

«C’est un gros trottoir intérieur, donc je n’avais pas beaucoup de place pour jouer avec le trottoir intérieur. Vous êtes sur une ligne très particulière et vous allez juste un peu plus vite, alors vous pouvez vous retrouver quelques centimètres plus large.

«Ce qui est difficile à juger, c’est que cela arrive si vite – ce n’est pas facile d’atteindre un sommet et de dire« d’accord, je sais que je vais finir trois centimètres plus loin à droite ». C’est donc un virage très difficile. Je pense qu’en termes de cette piste, c’est probablement l’un des plus difficiles à juger exactement où vous allez vous retrouver.

«Cela a probablement l’air facile lorsque vous regardez. Je pense que nous la rendons plus facile qu’elle ne l’est. Mais à en juger par des centimètres et des pouces et des trucs comme ça, c’est beaucoup plus compliqué qu’il n’y paraît.

