Norris voulait dépasser Ricciardo mais était “content de rester deuxième” · .

in

Lando Norris a déclaré qu’il était heureux de terminer deuxième derrière son coéquipier Daniel Ricciardo, pour assurer le résultat pour McLaren.

Norris a surclassé Ricciardo vendredi, mais est tombé derrière lui lors de la course de qualification du sprint, il a donc commencé troisième sur la grille derrière son coéquipier. Ricciardo a réussi à dépasser Max Verstappen pour la tête au départ, tandis que Norris a terminé deuxième après la collision de Verstappen avec Lewis Hamilton.

Après avoir pris du retard sur Charles Leclerc, Norris a dépassé le pilote Ferrari au redémarrage pour s’emparer de la deuxième place. Lui et Ricciardo sont restés en tête pour le reste de la course, franchissant la ligne d’arrivée pour le premier doublé de l’équipe depuis le Grand Prix du Canada 2010.

Norris a déclaré que c’était un “week-end assez génial” pour l’équipe, qui a remporté une course pour la dernière fois en 2012.

« Il y a quatre ans, j’ai rejoint l’équipe et nous avons toujours travaillé dans ce sens et nous avons finalement obtenu un doublé. Donc une bonne étape pour nous. Je suis heureux que, bien sûr, Daniel remporte la victoire et moi en P2. Je suis juste content pour l’équipe.

Norris a été entendu à la radio demander à son équipe s’il devait occuper le poste ou courir Ricciardo. Il a dit à Sky qu’il n’avait jamais envisagé d’aller à l’encontre des instructions de l’équipe pour qu’il occupe le poste.

« Je ne vais pas mentir, ma priorité est l’équipe. Je suis ici pour l’équipe, je suis ici pour le long terme et pour notre avenir, c’était le meilleur résultat que nous puissions avoir », a expliqué Norris. « Il y a toujours ce désir à l’intérieur de vouloir y aller.

«Je pense que j’avais le rythme pour au moins essayer. Je ne peux pas dire si j’aurais eu Daniel ou pas, mais j’aurais pu au moins essayer.

«Je viens de demander à l’équipe ce que vous voulez que je fasse, puis-je y aller, n’est-ce pas? Et même si, à l’intérieur, je voulais y aller, j’étais tout aussi content de rester deuxième parce que je suis un gars d’équipe, j’aime l’équipe.

Norris a rejoint McLaren en tant que pilote junior en 2017, lorsque la fortune de l’équipe était au plus bas. “Je les aime, j’ai grandi avec eux, d’une certaine manière”, a-t-il déclaré. “C’est donc le meilleur résultat que je puisse espérer.”

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Italie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Italie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :