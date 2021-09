in

Au milieu du dévoilement de l’extension du réseau de métro, le maire du Grand Manchester a remis en question les plans de mise à niveau de M. Johnson. Alors que Nine Elms et Battersea Power Station étaient dévoilés, M. Burnham a déclaré: “Pendant que le Nord attend patiemment tout signe de montée en puissance.” En accord, arch Remainer et pair travailliste, Lord Andrew Adonis a soutenu la création d’une ligne ferroviaire à grande vitesse vers Manchester.

Lord Adonis a déclaré: “HS2 à Manchester – nécessaire dès que possible!”

Dans l’opposition, cependant, certains se sont tournés vers Twitter pour remettre en question les affirmations de M. Bunrham.

Andrew Spooner a déclaré: “Je ne pense pas qu’une nouvelle station de métro s’ouvrant soudainement signifie que tous ceux qui vivent dans ce coin de Londres sont” nivelés “.

“Beaucoup de pauvreté terrible dans tout Londres, comme vous le savez bien pour avoir passé tant d’années ici.”

John Ruddy a déclaré : ” Première nouvelle ligne de métro à Londres depuis plus de 20 ans.

“Au cours de cette période, Manchester Metrolink a eu 5 extensions et de nouvelles lignes.”

