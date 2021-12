L’Amérique, autrefois une nation de lois, est en train de devenir rapidement un pays de non-droit. Considérez les titres récents. Darrell Brooks Jr., qui aurait dû être en prison, a lancé son SUV à grande vitesse dans un défilé de Noël, tuant six personnes et blessant 61 personnes, dont des grands-mères, des mères et leurs enfants. Bien avant que Brooks n’arme son SUV pour perpétrer un massacre, il avait déjà un long passé de comportement criminel violent. Néanmoins, des responsables progressistes l’ont libéré avec un lien minimal dans les rues de Waukesha, dans le Wisconsin, pour tuer et mutiler des Américains innocents.

En Californie, à New York, dans l’Illinois et au Minnesota, quatre des États les plus progressistes des États-Unis, des gangs criminels ont ciblé des points de vente au détail haut de gamme pour des cambriolages flagrants. Les pillards brisent les portes et fenêtres vitrées des commerces de détail, menacent les employés, prennent ce qu’ils veulent et s’enfuient avec leur butin. Ces foules criminelles ont peu à craindre des forces de l’ordre. Les endroits qu’ils ciblent se trouvent dans des États et des municipalités gouvernés par des politiciens progressistes qui insistent pour financer la police, libérer les suspects sans caution et permettre aux criminels violents de sortir de prison des années avant que leur peine ne soit purgée.

L’état de droit et d’ordre qui se détériore rapidement pousse les gens à se demander : « Qu’arrive-t-il à notre pays ? » La réponse est simple : nous récoltons tous ce que les progressistes ont semé en dévalorisant la vie humaine. Une conséquence tragique de la dévaluation de la vie humaine est la culture de la mort qui envahit désormais la société américaine. Lorsque nos dirigeants politiques légalisent le meurtre d’enfants innocents à naître, devrait-on vraiment s’étonner que le meurtre devienne banal ?

Les citoyens américains qui tentent de se défendre et de défendre leurs biens contre les pillards violents, les incendiaires et les criminels sont immédiatement étiquetés « suprémacistes blancs », « vigilants » ou pire par les médias. C’est ce qui est arrivé à Mark et Patricia McCloskey à St. Louis en juin dernier lorsqu’ils ont défendu leur vie et leur maison contre une foule.

Un exemple encore plus flagrant est le cas du jeune Kyle Rittenhouse après son acquittement pour s’être défendu contre des contrevenants violents qui tentaient de le tuer. Les trois personnes qu’il a abattues en légitime défense étaient blanches, mais les médias grand public l’ont qualifié de « suprémaciste blanc ».

Écrivant pour le Washington Post, Kathleen Parker a récemment dénoncé une marée montante de « justice vigilante » et a demandé : « Quand avons-nous commencé à permettre aux Américains de faire justice eux-mêmes ? »

Cette question idiote montre à quel point les gauchistes américains sont vraiment déconnectés. Nous prévenons de cette réponse à l’anarchie dans notre nouveau livre, « Consequences tragiques : le prix que l’Amérique paie pour rejeter Dieu », dont la sortie est prévue en mars 2022. Nous décrivons également les conséquences tragiques lorsque les gens ne vénèrent plus le caractère sacré de la vie humaine : entre autres, les fusillades de masse, les foules violentes, le meurtre d’enfants, la rage au volant, la toxicomanie endémique, la montée en flèche du suicide chez les adolescents.

Ci-joint, des questions pour Parker et ses partisans progressistes : lorsque des fonctionnaires, élus pour nous protéger, ne parviennent pas à le faire et se rangent plutôt du côté des criminels, lorsqu’ils financent les forces de l’ordre et lorsque les procureurs libèrent des criminels pour s’en prendre à nous, qu’attendez-vous de la loi ? -citoyens respectueux à faire?

Pour Brooks, cette requête a une réponse simple : enfermez-le !

Quelle est alors la réaction à la tragique fusillade de la semaine dernière au lycée d’Oxford dans le Michigan, où un adolescent de 15 ans a tué quatre camarades de classe et en a blessé sept avant d’être placé en détention ?

Le tueur, ses parents et peut-être certains responsables de l’école seront tenus responsables. Mais la plus grande question est, pourquoi les enfants tuent-ils des enfants ? Les démocrates blâmeront certainement l’arme à feu et le deuxième amendement. Mais le vrai problème est l’absence de respect pour le caractère sacré de la vie humaine – et la culture progressive de la mort.

Copyright 2021 Creators.com

