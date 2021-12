North Shropshire par résultat des élections : Boris Johnson fait face à une « baisse très importante » des votes | Politique | Des nouvelles

Le North Shropshire ultra-sécurisé a été laissé sur le fil du rasoir après des semaines d’inquiétude qui ont frappé la popularité des conservateurs dans les sondages.

Les libéraux-démocrates ont fait campagne avec acharnement dans l’espoir de renverser la majorité des 23 000 personnes.

Les initiés conservateurs ont admis que cela avait été «très difficile» sur le pas de la porte et que c’était une élection incroyablement compétitive.

Le parti s’était préparé à une « chute très importante » de la part des voix causée par des facteurs locaux et nationaux et des sources ont admis qu’il n’y avait « pas non plus d’échappatoire à la raison pour laquelle nous avons eu cette élection en premier lieu ».

Owen Paterson a représenté la circonscription pendant 24 ans jusqu’à sa démission après une tentative ratée de le protéger d’une suspension de 30 jours.

Il s’est avéré que le député avait enfreint les règles de lobbying pour deux entreprises qui lui versaient 100 000 £ par an.

Boris Johnson a depuis fait face à une vague d’allégations concernant les fêtes de Noël du personnel à Downing Street pendant le verrouillage l’année dernière qui ont atteint ses notes de sondage.

Le North Shropshire a renvoyé un député conservateur à chaque vote depuis 1983, qui était la première élection de la circonscription sous sa forme actuelle.

Mais la région a été vraiment bleue, votant seulement deux fois pour une autre couleur, depuis la création du Parti conservateur en 1830.

Aux élections générales de 2019, les conservateurs ont remporté 62,7% des voix et détenaient le siège avec une majorité de 22 949.

Les bookmakers ont mis le favori Lib Dem Helen Morgan pour vaincre Tory Neil Shastri-Hurst.

Les militants sur le terrain pensent que le résultat est trop proche pour être annoncé et le chef de Lib Dem, Sir Ed Davey, l’a décrit comme un « tirage au sort ».

Les travaillistes auraient intensifié leur campagne au cours des derniers jours avant le vote, ce qui pourrait diviser le vote et permettre aux conservateurs de conserver le siège.

À l’échelle nationale, les derniers sondages de Redfield & Wilton Strategies on Labour 37 pour cent, en baisse d’un, les conservateurs 32 pour cent, deux en baisse et les libéraux démocrates stables à 11 pour cent.

Christine Jardine, porte-parole du Trésor Lib Dem, a déclaré: « Helen Morgan a mené une campagne fantastique contre un parti conservateur qui a pris les gens du North Shropshire pour acquis.

« Il y a une vraie colère contre le gouvernement de Boris Johnson qui est complètement déconnecté du pays.

« Si le Parti conservateur perd un nombre important de voix ce soir dans l’un de ses sièges les plus sûrs du pays, d’innombrables députés conservateurs regarderont par-dessus leurs épaules avec nervosité demain. Ce siège a rendu un député conservateur depuis 1830.

« Les libéraux-démocrates sont à une courte distance de remporter les sièges des conservateurs du mur bleu à travers le pays lors des prochaines élections générales. Si nous obtenons un bon résultat ici dans un siège sûr des conservateurs ruraux, cela enverra un frisson dans le dos de Boris Johnson. »