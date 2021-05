North Tyneside: les affaires comme d’habitude après une «journée de confusion» suite aux conseils de Covid | UK | Nouvelles

Le conseil exhortait le public à éviter de voyager à l’intérieur et à l’extérieur de l’arrondissement afin d’éviter un éventuel contact avec la variante indienne du coronavirus. Cependant, les conseils ont laissé les propriétaires d’entreprise et les habitants se gratter la tête.

Le ministère de la Santé a depuis précisé qu’il n’y avait pas de restrictions légales pour les voyages, mais les membres du public ont été avisés d’éviter de voyager dans la mesure du possible.

Un porte-parole du gouvernement a souligné que l’avis était mis à jour pour s’adapter aux différentes régions.

Le porte-parole a déclaré: «Nous mettrons à jour les directives pour les zones où la nouvelle variante Covid-19 se répand pour qu’il soit plus clair que nous n’imposons pas de restrictions locales.

«Au lieu de cela, nous fournissons des conseils sur les précautions supplémentaires que les gens peuvent prendre pour se protéger et protéger les autres dans les zones où la nouvelle variante est répandue.»

Wendy Burke, directrice de la santé publique de North Tyneside, s’est félicitée de la déclaration du gouvernement.

Elle a dit qu’elle était “vraiment ravie” que le gouvernement change d’avis.

Mme Burke a déclaré à la BBC: “C’est vraiment tout ce que nous recherchions.

«Nous voulions mettre fin à la confusion et nous voulions une certaine clarté pour nos résidents sur la déclaration et les conseils.

«C’est formidable de savoir qu’en fait, il n’y a aucune restriction de déplacement, les gens peuvent continuer à venir dans l’arrondissement, nos commerces sont ouverts et ils continueront d’accueillir les visiteurs ainsi que les résidents.

Mme Burke a souligné que les membres du public sont toujours invités à être “vraiment prudents”, en particulier lorsqu’ils “rencontrent des gens à l’intérieur”.

Elle a également souligné l’importance de se conformer aux conseils «mains, visage et espace».

La maire de North Tyneside, Norma Redfearn, a déclaré que cela avait été une “journée de confusion”, mais que la “position de North Tyneside est comme nous”.

Elle a ajouté: “Nous sommes au même stade de la feuille de route que le reste du pays. Nous avons vu tout au long de la pandémie que des communications claires sont vitales et cette confusion a causé du stress et de l’anxiété pour de nombreuses personnes dans le nord du Tyneside et dans la région.”

NE MANQUEZ PAS

Effets secondaires des statines: un effet à ne pas ignorer [TIPS]

Carence en vitamine B12: la glossite est un signe [INSIGHT]

Hypertension artérielle: une herbe qui abaisse la TA [ADVICE]