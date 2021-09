North West est dans sa phase la plus gothique selon Kim Kardashian

La star de télé-réalité a déclaré que ses deux filles, North et Chicago, sont littéralement de beaux pôles. Le premier est gothique, aime tout ce qu’il trouve sur Hot Topic, se fait de faux tatouages ​​sur le visage et écoute Black SabbathAlors que la seconde est super féminine et porte du maquillage rose et violet tout le temps.

“Tous mes enfants sont si différents. North est gothique, elle aime Hot Topic. Elle se fait de faux tatouages ​​sur le visage, écoute Black Sabbath et elle est comme une fille gothique”, a déclaré Kim à propos de North. La phase gothique de Northie comprend également un peu de rébellion car elle ne veut pas écouter la même musique que ses frères et sœurs et ils doivent même le prendre séparément à l’école.