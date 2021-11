North West et ses amis se transforment en « tueurs de céréales » pour Halloween

Kim Kardashian a déjà indiqué clairement que sa fille Nord Ouest a une tendance gothique en elle, et il n’y a donc pas de meilleur moment pour le célébrer que Halloween.

Le dimanche 31 octobre Tracy Romulus, amie de longue date de Kim et directrice du marketing de ses marques KKW, a partagé un carrousel de photos d’Halloween sur Instagram de sa propre fille Ryan romulus, avec North et l’amie des filles Haidyn.

Les images montraient les trois filles vêtues de perruques bicolores roses et vertes assorties, de t-shirts de style bande de métal noir, de jupes noires, de ceintures cloutées et de bottes à plateforme ensanglantées.

« Cereal Killers », l’a légendé Tracy, ajoutant un couteau, une toile d’araignée, un bol, une goutte de sang et des emojis de crâne.

Le mois dernier, Kim a donné un aperçu de la personnalité de sa fille de 8 ans lorsqu’elle a dit Ellen Degeneres à propos de North, « Elle met de faux tatouages ​​sur son visage, et elle écoute Sabbat noir, et elle est comme une fille gothique à part entière. « Avec North, Kim et ex Kanye ouest partager des enfants Saint-Ouest, 5, Chicago Ouest, 3, Psaume Ouest, 2.