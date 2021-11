North West fait ses débuts sur TikTok

La première vidéo de la mère et de la fille est un « Spa Day » dans lequel vous pouvez voir des masques, des sérums, des brillants à lèvres et plus de produits Kylie Skin tandis que la chanson « Need to Know » de Doja Cat joue en arrière-plan. Soudain, Kim et North apparaissent sur les lèvres de la caméra en synchronisant la chanson et les mouvements de la main.

Jusqu’à présent, le duo a partagé une quinzaine de clips dans lesquels ils montrent l’excellente relation qu’ils entretiennent en tant que mère et fille. North joue dans une vidéo dans laquelle il apparaît avec plusieurs chapeaux, ainsi qu’une autre dans laquelle il chante à pleins poumons l’un des nouveaux singles d’Adele.

