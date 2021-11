North West obtient la permission de Kim et fait ses débuts sur TikTok

La fillette de 8 ans se faufile souvent dans les vidéos que sa célèbre mère enregistre pour promouvoir les produits qu’elle vend par le biais de ses entreprises, et dans la plupart des cas, ses interventions finissent par être la partie la plus drôle de tout l’enregistrement en raison de leur sincérité écrasante.

L’année dernière, Kim elle-même a révélé que North avait finalement réussi à obtenir sa permission d’ouvrir un compte sur TikTok et que les deux avaient recréé ensemble les vidéos virales ou les défis les plus célèbres de la plateforme, bien que la jeune fille sache qu’elle ne pourrait pas les publier plus tard. Cependant, il a finalement réussi à s’en sortir et ce jeudi matin, il a ouvert un autre profil appelé @kimandnorth qu’il partage avec sa mère, dans lequel ils ont déjà partagé plus d’une douzaine de vidéos d’une visite au spa et son Fête de famille de Thanksgiving.