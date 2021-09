Northern Arc Capital lève une dette de 100 crores de Rs auprès de SMBC

in

Northern Arc a collecté plus de Rs 95 000 crore de fonds pour ses clients depuis la création de sa plate-forme en 2009. Son exposition est répartie dans 28 États et sept territoires de l’Union au 31 mars 2021.

Northern Arc Capital, une NBFC diversifiée, a annoncé mercredi avoir levé une dette de 100 crores de roupies auprès de l’une des plus grandes banques du Japon, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Northern Arc Capital utilisera le produit pour répondre aux demandes de crédit des petites entreprises et des agro-entreprises. La transaction s’aligne sur l’objectif de la société de créer un impact durable en fournissant un financement par emprunt efficace et fiable aux entreprises mal desservies, selon un communiqué de presse.

Depuis le début de la pandémie, la plateforme de dette a levé des fonds auprès d’investisseurs internationaux réputés, notamment la JICA, l’USDFC, la BAD et la FMO.

Le PDG de SMBC Inde, Toshitake Funaki, a déclaré : « Nous sommes ravis que notre partenariat stratégique avec Northern Arc Capital ait évolué et s’est approfondi dans un environnement en évolution rapide, et au fil des ans, nous avons aidé SMBC à contribuer positivement à la réalisation des objectifs de développement durable en Inde.

Kshama Fernandes, directeur général et PDG de Northern Arc, a déclaré : « Nous sommes ravis d’approfondir notre partenariat et notre engagement avec l’une des premières institutions bancaires au monde. Cette transaction permettra d’approfondir l’incursion de Northern Arc dans le crédit aux particuliers par le biais de partenariats.

