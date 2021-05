Northern Arc conclut un accord MLD de Rs 350 crore pour Shriram Transport

STFC est l’une des plus grandes NBFC de financement d’actifs pour l’industrie des véhicules commerciaux dans le pays, en partenariat avec les propriétaires de petits camions pour tous leurs besoins liés aux actifs.

La plate-forme de dette numérique Northern Arc, dont le siège est à Chennai, a annoncé vendredi avoir conclu une transaction de débentures liées au marché (MLD) de 350 crores de roupies avec Shriram Transport Finance Company (STFC). STFC est l’une des plus grandes NBFC de financement d’actifs pour l’industrie des véhicules commerciaux dans le pays, en partenariat avec les propriétaires de petits camions pour tous leurs besoins liés aux actifs.

Il s’agit de la dernière d’une série de transactions MLD structurées, exécutées et investies par Northern Arc, à travers lesquelles elle a facilité le financement par emprunt de ses partenaires à travers le financement des MPME, le financement des CV et les prêts d’or.

Northern Arc a déclaré que l’émission avait été souscrite par plusieurs investisseurs réputés du marché des capitaux. Dans le cadre de son segment de financement de véhicules utilitaires, Northern Arc s’est concentré sur le financement de CV d’occasion qui répondent aux besoins des conducteurs devenus propriétaires, des nouveaux utilisateurs, des premiers acheteurs et des petits transporteurs routiers. Ces clients, qui ont été impactés en raison de la pandémie, bénéficieront du produit de la transaction. La capacité de STFC à atteindre ces clients et à permettre l’accès au crédit pour les emprunteurs au niveau local assurera un impact économique et social substantiel.

Bama Balakrishnan, COO, Northern Arc, a déclaré : « La transaction illustre la capacité de Northern Arc à créer de la valeur pour les partenaires de toutes tailles et de toutes cotes de crédit. Grâce à des solutions produits personnalisées, nous avons pu démontrer l’intérêt de nouveaux investisseurs pour nos secteurs et partenaires.

