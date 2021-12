Northern Arc exécute une dette de Rs 300 crore pour la ville de Shriram

Le papier MLD de Shriram City est également disponible sur AltiFi.ai, la plateforme d’investissement alternative de Northern Arc.

Northern Arc, dont le siège est à Chennai, une plate-forme de services financiers et acteur de premier plan parmi les NBFC diversifiées, a annoncé mardi avoir conclu une transaction de débentures liées au marché (MLD) de 300 crores de roupies avec Shriram City Union Finance (Shriram City), agissant en tant que conseiller financier. pour l’affaire. Il s’agit de l’une des plus importantes émissions MLD à tranche unique de Shriram City.

L’émission a été souscrite par de multiples investisseurs du marché des capitaux. Shriram City utilisera le produit pour répondre aux besoins financiers des clients à travers le financement des véhicules, des consommateurs, des MPME et de l’or.

Bama Balakrishnan, COO, Northern Arc Capital, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Shriram City Union Finance, l’une des NBFC les plus importantes, diversifiées et bien gérées du pays, pour cette transaction historique. Cela ouvre des réserves de capitaux plus importantes, détaillant davantage les investissements et l’accès au marché de la dette. Cela montre également la capacité de notre plate-forme à fournir des solutions personnalisées et la portée des investisseurs.

Le papier MLD de Shriram City est également disponible sur AltiFi.ai, la plateforme d’investissement alternative de Northern Arc.

Krithika Doraiswamy, vice-présidente des finances, Shriram City, a déclaré : « La clôture de l’une de nos plus grandes émissions MLD à tranche unique en partenariat avec Northern Arc Capital coïncide avec une étape importante de notre parcours : le financement d’un crore de deux-roues. Notre long partenariat enrichissant avec l’équipe de Northern Arc a non seulement attiré de nouveaux investisseurs dans nos girons grâce à leur large capacité de placement sur le marché, mais a également apporté une efficacité structurelle à nos offres de marché.

