Northern Arc Investments annonce la clôture du Fonds d’investissement IFMR FImpact

Le portefeuille d’investissement du fonds comprenait 13 sociétés, qui à leur tour ont décaissé plus de 10 millions de prêts finaux aux segments non bancarisés et sous-bancarisés en Inde.

Northern Arc Investments a annoncé mardi la maturité et la fermeture réussies de IFMR FImpact Investment Fund, le premier fonds de sa plateforme d’investissement, et le tout premier fonds de crédit privé indien axé sur le secteur de la microfinance. Lancé en 2015, le fonds a levé Rs 100 crore en engagements auprès d’une solide base d’investisseurs, y compris des banques, des compagnies d’assurance et des HNI.

Le portefeuille d’investissement du fonds comprenait 13 sociétés, qui à leur tour ont décaissé plus de 10 millions de prêts finaux aux segments non bancarisés et sous-bancarisés en Inde. Au cours de son mandat de six ans, le fonds a connu des phases très volatiles dans l’histoire financière de l’Inde, notamment la démonétisation du gouvernement en novembre 2016, le déploiement de la TPS en juillet 2017, le resserrement des conditions de liquidité affectant le secteur des services financiers après la crise de la NBFC en 2018. -19 et le verrouillage national induit par Covid en 2020.

Malgré ces vents contraires externes importants, le fonds a maintenu une excellente qualité de portefeuille et a versé des flux de trésorerie constants aux investisseurs tout au long de son mandat, sans cas de déficit ou de retard. À l’échéance finale, le fonds a généré des rendements nets (avant impôts, après toutes les autres dépenses) de plus de 15% (en termes de roupie) à ses investisseurs, bien au-delà de son objectif de rendement de 13%.

Ravi Vukkadala, PDG de Northern Arc Investments, a déclaré: «C’est une étape très importante et satisfaisante pour nous. Il s’agit de notre deuxième sortie consécutive en temps opportun de notre plateforme d’investissement au cours des deux dernières années, renforçant notre bilan en tant que gestionnaire de fonds de crédit privé expérimenté en Inde. Nous sommes extrêmement reconnaissants de la confiance que nous ont témoignée nos investisseurs, qui sont revenus pour s’associer avec nous à travers plusieurs fonds, et nous nous réjouissons de leur soutien continu à l’avenir.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.