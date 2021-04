Northern Arc lève 25 millions de dollars de financement par emprunt auprès d’une banque de développement néerlandaise

Au cours des 12 derniers mois, Northern Arc a attiré des financements par emprunt auprès d’un éventail d’IFD mondiales et d’investisseurs d’impact

La plate-forme de dette numérique Northern Arc a annoncé vendredi avoir reçu un financement par emprunt de 25 millions de dollars de la FMO, la banque de développement néerlandaise et l’un des principaux investisseurs d’impact au monde. Il s’agit de la quatrième transaction d’une série d’investissements à grande échelle récemment réalisés par des institutions financières de développement mondial et des investisseurs d’impact dans le Nord de l’Arc.

Au cours des 12 derniers mois, Northern Arc a attiré des financements par emprunt auprès d’un éventail d’IFD mondiales et d’investisseurs d’impact tels que la US International Development Finance Corporation, la Banque asiatique de développement et Calvert Impact Capital. Les fonds levés jusqu’à présent ont permis à Northern Arc de fournir des financements aux emprunteurs de micro-prêts et aux PME en Inde. Le dernier investissement de FMO sera utilisé pour rétrocéder aux institutions financières qui se concentrent sur les femmes emprunteuses, micro

entrepreneurs et PME.

Les emprunteurs de microfinance dans les zones urbaines et rurales seront les principaux bénéficiaires de l’investissement de FMO. Les prêts joueront un rôle important dans l’octroi de crédit aux ménages sous-bancarisés et aux petites entreprises. De même, les NBFC de haute qualité qui prêtent aux micro-entrepreneurs et aux PME en mettant l’accent sur les billets de petite taille bénéficieront également de l’installation.

Bama Balakrishnan, COO, Northern Arc, a déclaré: «Définis par un engagement de plus de huit ans, Northern Arc et FMO sont des partenaires naturels pour faire avancer la cause de l’inclusion financière en Inde. Avec une philosophie commune de répondre aux besoins des emprunteurs durement touchés par la pandémie de Covid-19, la facilité de FMO est opportune et serait spécifiquement utilisée pour prêter aux femmes, aux micro-entrepreneurs et aux PME. »

Huib-Jan de Ruijter, directeur des investissements chez FMO, a déclaré: «Northern Arc agit comme un catalyseur pour les NBFC sans accès effectif aux marchés financiers. La nouvelle transaction s’inscrit dans l’ambition de FMO d’accélérer l’inclusion financière en se concentrant sur les entreprises dirigées par des femmes et les (M) PME. Avec cette transaction, FMO soutient un excellent partenaire qui continue de servir ses clients pendant ces périodes difficiles de Covid-19. »

