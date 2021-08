Northern Arc lève 50 millions de dollars de dette auprès de la JICA pour répondre aux besoins des femmes emprunteurs

Depuis le début de la pandémie de Covid, la plateforme de dette a levé des fonds auprès d’investisseurs internationaux réputés, notamment USDFC, ADB, FMO et Calvert Impact Capital.

La plateforme de dette basée à Chennai, Northern Arc Capital, a annoncé mardi avoir levé 50 millions de dollars d’emprunts commerciaux externes (BCE) auprès de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). La JICA est l’agence gouvernementale japonaise qui œuvre à la promotion de la croissance économique et sociale dans les pays en développement. Il s’agit de l’un des premiers investissements du secteur privé de la JICA, axé sur l’inclusion financière des femmes indiennes.

Northern Arc utilisera les recettes pour répondre aux demandes de crédit des femmes emprunteurs ou pour des produits qui profitent de manière disproportionnée aux femmes. Survenant dans le contexte de Covid-19, la transaction devrait atténuer l’impact social et économique de la pandémie. Northern Arc fournira des prêts en cofinancement avec la United States International Development Finance Corporation (USDFC) sur la base de la facilité d’accélération de l’inclusion financière en Asie (FAIA), annoncée le 27 mars 2020.

Keiichiro Nakazawa, vice-président principal de la JICA, a déclaré : « Northern Arc Capital est une institution financière unique et importante qui soutient le financement du secteur NBFC indien, qui joue un rôle clé dans la promotion de l’inclusion financière en Inde. Nous nous attendons à ce que davantage de femmes indiennes aient accès aux services financiers grâce à ce partenariat avec Northern Arc. De plus, nous sommes ravis que ce prêt soit notre premier cofinancement avec USDFC en Inde. »

Kshama Fernandes, directeur général et PDG de Northern Arc Capital, a déclaré : « Cette transaction est la preuve de la capacité de Northern Arc à forger des partenariats et à attirer des financements auprès d’IFD mondiales réputées. Nous sommes ravis de nous associer à la JICA pour poursuivre notre mission de répondre aux divers besoins de crédit des ménages et des entreprises mal desservis. L’utilisation des recettes servira à promouvoir l’entrepreneuriat et l’emploi des femmes, un domaine cible important pour l’entreprise. »

