Northern Arc lève une dette de Rs 40 cr auprès de KMB pour soutenir les micro-entrepreneurs

Les fonds levés jusqu’à présent ont permis à Northern Arc de fournir des financements aux emprunteurs de micro-prêts et aux PME en Inde, qui ont été gravement touchés par la pandémie.

La plateforme de dette numérique Northern Arc, basée à Chennai, a déclaré lundi qu’elle avait reçu 40 crore de financement par emprunt de la Kotak Mahindra Bank (KMB), soutenue par des garanties partielles de la Fondation Michael & Susan Dell (MSDF) et de la Fondation Rockefeller. La transaction fait partie du paquet Covid-response de ces deux institutions d’impact.

Cet accord est le dernier d’une série de sanctions reçues par Northern Arc de la part des institutions de financement du développement (IFD), en reconnaissance de son rôle dans l’endettement des ménages de détail, des petites entreprises et des institutions financières sous-bancarisés.

Les fonds seront utilisés pour prêter aux ménages de détail et aux micro-entrepreneurs dont le revenu mensuel des ménages est inférieur à 25 000 roupies. Au cours de l’année dernière, Northern Arc a attiré des financements par emprunt auprès d’un éventail d’IFD mondiales et d’investisseurs d’impact tels que la US International Development Finance Corporation, la Banque asiatique de développement, Calvert Impact Capital et FMO. Les fonds levés jusqu’à présent ont permis à Northern Arc de fournir des financements aux emprunteurs de micro-prêts et aux PME en Inde, qui ont été gravement touchés par la pandémie.

Bama Balakrishnan, COO, Northern Arc, a déclaré: «La transaction est le résultat unique de nos capacités de structuration et de développement de produits, combinées à notre vaste portée d’investisseurs pour aider à lever des fonds pour notre propre bilan. Bien que nous adoptions généralement cette approche au profit des institutions partenaires plus petites, cet accord est la preuve qu’il peut aider les NBFC plus grandes et mieux notées à augmenter leurs dettes à un meilleur prix.

Deepali Khanna, directeur général du bureau régional d’Asie à la Fondation Rockefeller, a déclaré: «Le Covid Liquidity Fund démontre le pouvoir du capital catalytique pour exploiter des solutions efficaces pour les micro-entrepreneurs indiens confrontés à des défis critiques, et ouvre de nouvelles façons de sauver des emplois et de activité, en particulier des populations les plus vulnérables (pauvres et rurales). Il couvrira les besoins en fonds de roulement de milliers de femmes entrepreneurs, ainsi que des sociétés de mini-réseaux et des micro-entreprises soutenues par Smart Power India. »

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.