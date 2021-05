Northern Arc syndique une facilité de crédit de Rs 88 crore à Fusion Microfinance de l’Allemagne BIB

Markus a déclaré que la transaction avait mis plus d’un an pour aboutir à la crise sanitaire mondiale qui posait de multiples défis.

Northern Arc Capital, la plateforme de dette numérique basée à Chennai, a exécuté une transaction BCE d’une valeur de 10 millions d’euros (environ Rs 88 crore) pour Fusion Microfinance de Bank IM Bistum Essen (BIB), une banque coopérative allemande. Il s’agit du tout premier financement par emprunt de BIB en Inde.

Le financement aidera Fusion Microfinance, basée à Delhi, une importante NBFC-MFI, à renforcer l’inclusion financière dans l’Inde rurale et à jouer un rôle essentiel dans l’atténuation de l’impact économique et social de la deuxième vague de la pandémie Covid-19.

Markus Christ, directeur des investissements (Asie) chez BIB, a déclaré: «Nous sommes extrêmement ravis d’avoir conclu un partenariat dans notre première transaction en Inde avec Fusion Microfinance avec le soutien de Northern Arc Capital. Nous pensons que, surtout en ces temps de turbulence, il est plus important que jamais de montrer un engagement et un soutien forts aux femmes entrepreneurs défavorisées actives dans les zones rurales du pays.

Grâce à ces fonds, nous sommes impatients de contribuer aux femmes ayant des opportunités économiques pour transformer la qualité de leur vie. »

Devesh Sachdev, directeur général et PDG de Fusion Microfinance, a déclaré: «C’est un moment très heureux pour nous à deux égards – c’est le début de notre relation avec une organisation très estimée comme BIB, et ceci étant notre toute première transaction avec la BCE, elle s’ouvre un nouveau canal de financement pour nous dans un environnement difficile.

Cela nous permettra d’étendre notre soutien à nos clientes qui font face à des défis extrêmement difficiles en raison de la pandémie en cours.

La facilité exécutée par Northern Arc est la dernière d’une série de transactions dans lesquelles la société a utilisé ses relations étendues avec les IFD mondiales pour faciliter le financement par emprunt dans ses secteurs. Depuis le début de la pandémie, la société avait contracté des dettes pour son propre bilan ou ses partenaires auprès des États-Unis DFC, ADB, FMO, Calvert Impact Capital, Blue Orchard et CDC.

Bama Balakrishnan, COO, Northern Arc, a déclaré: «Northern Arc est ravi d’avoir joué un rôle important dans cette transaction historique. Il s’agissait du premier emprunt de la BCE pour Fusion et de la première transaction de dette pour BIB en Inde. C’est un exemple typique de notre travail, mettant en valeur nos capacités à introduire de nouveaux investisseurs dans nos secteurs et à permettre le financement de nos partenaires grâce à de nouveaux produits.

