Northern Data fait le point sur ses opérations et confirme ses prévisions pour l’exercice 2021

Ci-dessous, l’équipe de Northern Data AG partage quelques données sur ses performances tout au long de l’année 2021, avec un accent particulier sur les résultats capitalisés au cours du mois de décembre.

Francfort-sur-le-Main – 5 janvier 2022 – Northern Data AG (XETRA : NB2, ISIN : DE000A0SMU87 / ISIN DE000A3E5EZ5), le développeur de solutions d’infrastructure HPC, a officiellement publié aujourd’hui une mise à jour des opérations pour 2021.

À cet égard, le PDG de Northern Data AG, Aroosh Thillainathan, a déclaré :

« Nous avons maintenu la puissance de calcul du GPU constamment élevée et continuons d’étendre notre capacité d’extraction de Bitcoin. Sur cette base, nous confirmons nos prévisions pour l’exercice 2021 avec un chiffre d’affaires de 180-220 millions d’euros et un EBITDA de 100-125 millions d’euros ».

Par rapport à ces résultats, Aroosh a souligné à juste titre que tout cela a été réalisé avec du travail, des efforts et l’utilisation presque exclusivement d’énergies renouvelables pour les opérations.

Quelques données publiées

Par rapport aux résultats capitalisés par Northern Data tout au long de 2021, la société a généré :

26 554 green1 ETH (août – décembre) 666 BTC (septembre – décembre)

Mais seulement au mois de décembre :

Parmi les données opérationnelles :

Northern Data comptait 18 000 mineurs ASIC en ligne à la fin du 21 décembre, confirmation des prévisions pour l’exercice 2021.

