Northlane annonce un épisode acoustique “ 2 D ”

Fraîchement sorti de son EP de remix “5G”, NORD le sauvegarde avec une nouvelle version EP appelée “2D”. La sortie en cinq titres, prévue le 21 mai via UNFD, propose des versions acoustiques des favoris des fans du groupe “Extraterrestre” époque, y compris “Crevasse”, que les fans peuvent consulter ci-dessous.

NORD chanteur Pont Marcus explique comment “2D” ajoute une autre dimension à ces morceaux: “Enregistrer un EP acoustique est quelque chose que nous voulions faire depuis un certain temps et que nous nous sentions bien avec la nature personnelle des chansons de ‘Extraterrestre’. Je voulais dépouiller ces chansons au strict minimum pour juxtaposer les paysages sonores de l’album, une sorte de version 2D. Une chanson comme ‘Crevasse’ a une énergie complètement différente dans ce contexte et a pris un nouveau sens avec l’enregistrement dans les profondeurs du verrouillage, maintenant presque comme un cri de frustration et de désespoir. “

En plus, “2D” proposera une version épurée et déchirante de “Sans sommeil”, qui a fait ses débuts dans le documentaire 2020 du groupe “L’énergie négative”.

“2D” liste des pistes:

01. Lignée (acoustique)



02. Crevasse (acoustique)



03. 4D (acoustique)



04. Ennemi de la nuit (acoustique)



05. Sans sommeil (acoustique)

NORD célébrera la sortie des deux “2D” et “5G” avec une série limitée d’offres exclusives de LP de couleur de 12 pouces.

Pendant ce temps, NORD est en tête d’affiche du festival Full Tilt cet été à Brisbane, Melbourne et Sydney aux côtés de DANS LE COEUR WAKE, LES MAINS COMME LES MAISONS, Ton art est un meurtre, LUCA BRASI et plus.



