Les grands pionniers de l’Australie ANGLE DU NORD ont dévoilé leur nouveau single audacieux, « Chambre d’écho », tiré de leur prochain sixième album, « Obsidienne », dont la sortie est prévue le 1er avril 2022 via Croire.

Une expansion audacieuse de l’évolution constante ANGLE DU NORD sonner, « Chambre d’écho » est une rave futuriste Matrix entièrement immersive construite autour d’un rythme compulsif qui marie leur groove à fond lourd avec de l’électronique sombre et de la techno. Lyriquement, « Chambre d’écho » examine la polarisation toxique des médias sociaux, atterrissant à un moment opportun de l’histoire avec des dénonciateurs confirmant que les algorithmes amplifient délibérément le contenu en colère qui déchire les sociétés au nom de l’engagement. « Chambre d’écho » est un rappel essentiel pour se déconnecter.

« Il est difficile d’être sur Internet sans voir les gens se mettre continuellement en colère contre quelque chose », déclare le leader Pont Marcus. « Nous sommes accros au fait d’avoir une prise de vue chaude à propos de rien et c’est assez épuisant. En même temps, je ne devrais pas le laisser me déranger autant, mais c’est comme un bourdonnement dans mes oreilles après un certain temps, alors je prie je devenir sourde. »

Si tu devais résumer ANGLE DU NORD en un mot, il serait résilient. Au cours de ses 12 ans de carrière, le quatuor a résisté au genre de tempêtes qui auraient vu la plupart des autres groupes se retirer du jeu, pourtant, à travers chaque épisode de turbulence, ANGLE DU NORD émerge de l’autre côté avec force et une œuvre novatrice qui déplace les plaques tectoniques de la musique lourde à travers le monde.

Encouragé par le succès de ANGLE DU NORDl’album primé de 2019 « Extraterrestre », « Obsidienne » est leur album le plus vaste et le plus dynamique à ce jour. Auto-enregistré et auto-produit avec l’aide de leur collaborateur de longue date Chris Blancato, le son ANGLE DU NORD ont travaillé au cours de leur carrière a été pleinement réalisé sur « Obsidienne ». Couvrant sonorement toute la gamme de leur discographie, ANGLE DU NORDLe heavy de marque coexiste confortablement avec la techno, la drum and bass, des synthés intrigants, des signatures rythmiques déroutantes et des refrains grand écran. C’est cette évolution intrépide qui maintient ANGLE DU NORD des années-lumière d’avance sur tout le monde dans la musique heavy.

Plus tôt cette année, ANGLE DU NORD nous a donné un aperçu de l’album via « Marche d’horloge », un rêve de fièvre frénétique et palpitant qui a servi de perspicacité dans l’esprit d’un musicien forcé d’être créatif après une année dévastatrice et le tribut que cela lui a coûté. Tout au long de « Obsidienne », Pont raconte son désespoir face à l’état du monde tout en essayant de recoller les morceaux et d’aller de l’avant avec sa propre vie après avoir partagé son histoire poignante sur « Extraterrestre ». C’est sombre, mais c’est le but.

La libération de « Obsidienne » marquera une étape importante pour ANGLE DU NORD en tant que premier album indépendant du groupe. Aller de l’avant en tant qu’entité totalement indépendante, ANGLE DU NORD a boudé les machinations de l’industrie musicale pour prendre le contrôle total de sa carrière. Ils ont récemment franchi une nouvelle étape en lançant leur Patreon des mangeurs de monde, avec le niveau supérieur se vendant en seulement 24 heures.

« Obsidienne » liste des pistes :

01. Clarté



02. Horlogerie



03. Chambre d’écho



04. Carbonisé



05. Abomination



06. Beaucoup



07. Est-ce un test ?



08. Xen



09. Zéro



dix. Nova



11. Inamorata



12. Obsidienne



13. Solitaire sombre

« Extraterrestre » a fait ses débuts au n ° 3 sur le ARIA graphique des albums et n ° 6 sur le graphique des albums Billboard Heatseekers. Le record a également marqué ANGLE DU NORD son troisième Prix ​​ARIA pour « Meilleur album Hard Rock/Heavy Metal » ainsi que le Prix ​​AIR pour le meilleur album lourd indépendant.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).