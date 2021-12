Northleaf émet une obligation de 303,8 millions de dollars soutenue par The Who, Tim McGraw IP

The Who en concert en 2016. Crédit photo : Raph_PH

Deux mois après le lancement d’une alliance stratégique de 500 millions de dollars avec Lyric Capital, propriétaire de Spirit Music Group, la société d’investissement Northleaf Capital Partners, via Crescendo Royalty Funding, s’apprête à émettre près de 304 millions de dollars d’obligations adossées aux catalogues de Tim McGraw, The Who, etc. .

Des points de vente axés sur la finance et le marché, y compris le rapport sur la titrisation des actifs, ont récemment mis en lumière les 303,8 millions de dollars de titres adossés à des actifs de Northleaf Capital, qui représentent la «première titrisation de redevances musicales» de la société, selon un communiqué de la Kroll Bond Rating Agency (KBRA) . Cette dernière entité a l’intention d’attribuer à ladite titrisation une note de crédit « A ».

KBRA a également indiqué qu’une « société d’évaluation tierce indépendante a évalué le catalogue à 467,4 millions de dollars », Northleaf s’apprêtant à lancer l’offre spécifiquement via Crescendo Royalty Funding, une fois de plus. Fait intéressant, la valorisation de près d’un demi-milliard de dollars « ne donne aucun crédit aux revenus générés par les droits de nom, d’image et de ressemblance (NIL) », couvrant plutôt les redevances d’édition et enregistrées ainsi que les droits à terme et d’administration.

Enfin, en ce qui concerne les nuances de l’offre adossée à un catalogue, les investisseurs devraient recevoir des paiements d’intérêts trimestriellement, avec une « date de remboursement anticipée » – après laquelle les paiements sur le principal devraient commencer – de décembre 2026. Les billets devraient arriver à échéance complète de 30 ans. à partir de maintenant, en décembre 2051.

Conformément au succès commercial signalé précédemment des sorties de catalogue, l’ASR susmentionné a déclaré qu’au nord de 70 pour cent des redevances nettes du catalogue de 52 729 chansons de Northleaf sont attribuables à des œuvres qui ont plus de neuf ans – y compris, bien sûr, le IP musicale de The Who et Tim McGraw.

McGraw, l’un des nombreux artistes qui se préparent à entreprendre une grande tournée en 2022, a sorti 11 albums studio entre 1993 et ​​2012. Et 11 des 12 albums studio de The Who (à l’exception de Who de 2019) ont fait leurs débuts avant 2012. De plus, Crescendo Royalty a a classé « La La La » (2014) de Shakira et « Blame It » (2008) de Jamie Foxx comme « Chansons acquises en vedette » sur son site Web.

Toutes sortes d’entreprises ont versé des milliards dans des catalogues de chansons en 2020 et 2021, et si les développements des dernières semaines en sont une indication, la tendance montre peu de signes de ralentissement.

Outre l’offre d’obligations adossée à la propriété intellectuelle de plus de 300 millions de dollars aujourd’hui, Bruce Springsteen a fait la une des journaux cette semaine pour avoir encaissé l’intégralité de son catalogue – recevant un chèque de paie estimé à 500 millions de dollars de Sony Music dans le processus. Primary Wave, pour sa part, a dépensé 90 millions de dollars pour le catalogue, la ressemblance et l’immobilier de James Brown lundi.

Il convient de mentionner en conclusion que plusieurs autres ventes massives par catalogue seraient en cours. Au début du mois dernier, des sources anonymes ont rapporté que la succession de David Bowie achetait le catalogue d’écriture de chansons du créateur de « Space Oddity » pour 200 millions de dollars, Sting, 70 ans, aurait discuté d’un éventuel accord.