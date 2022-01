Norton 360 Mining Ethereum est-il installé sur votre ordinateur ? Si c’est le cas, ils bénéficieront d’une réduction de 15%

L’antivirus le plus populaire, Norton 360, a transformé tout le monde en mineur. Bien que cela dure depuis un certain temps, Internet l’a récemment découvert. Et les clients traditionnels de Norton sont furieux. L’une des parties les plus controversées de l’histoire est la réduction de 15 % que prend l’entreprise. Il s’agit d’un programme commercial pour lequel vous devez payer, il va donc de soi que les gens ne sont pas d’accord avec cela.

Bien sûr, le programme minier Ethereum de Norton n’est pas nouveau. Il y a sept mois, alors qu’ils le testaient, notre site frère Bitcoinist l’a signalé et a déclaré :

« Un certain nombre de clients Norton 360, qui ont rejoint le programme des premiers utilisateurs, ont reçu leurs invitations à exploiter Ethereum aujourd’hui. Le programme devrait s’étendre pour inclure les 13 millions de clients de Norton dans les prochains mois. Expliquant le couple étrange, la société a déclaré que l’extraction de crypto-monnaie est pleine de risques et implique souvent la désactivation de la sécurité et l’autorisation d’un « code clair ». Cela rend les mineurs vulnérables aux profits écrémés et aux ransomwares. Norton prétend résoudre ces problèmes en permettant aux utilisateurs d’exploiter facilement et en toute sécurité la crypto-monnaie via la plate-forme Norton 360 facile à utiliser. «

Ok, donc c’est pour ton bien. Comment pouvez-vous douter des bonnes personnes de Norton ?

Internet découvre l’existence du programme Ethereum de Norton

Le programme de minage est devenu viral lorsque le rédacteur en chef de Boing Boing, Cory Doctorow, a tweeté : « Norton » Antivirus « installe désormais furtivement un logiciel de minage de crypto-monnaie sur votre ordinateur, puis REÇOIT UNE COMMISSION ».

C’est foutrement sauvage. Norton « Antivirus » installe maintenant sournoisement un logiciel d’extraction de crypto-monnaie sur votre ordinateur, puis TÉLÉCHARGE UNE COMMISSION. https://t.co/6s2otyCd78 – Cory Doctorow (@doctorow) 4 janvier 2022

Le journaliste et expert en sécurité Brian Krebs s’est penché sur l’affaire et voici ce qu’il a proposé :

Selon la FAQ publiée sur son site, « Norton Crypto » exploitera la crypto-monnaie Ethereum (ETH) pendant que l’ordinateur du client est inactif. La FAQ indique également que Norton Crypto ne fonctionnera que sur des systèmes répondant à certaines exigences matérielles et logicielles (comme une carte graphique NVIDIA avec au moins 6 Go de mémoire). «

Cela ne sonne pas si mal. De plus, « NortonLifeLock dit que Norton Crypto n’est qu’une fonctionnalité facultative et n’est pas activé sans l’autorisation de l’utilisateur. » D’accord, mais le bouton « accepter » est-il coché depuis le début ? Et alors pourquoi les gens ne peuvent-ils pas désinstaller le programme ? Dans une déclaration écrite, NortonLifeLock a répondu :

« Si les utilisateurs ont activé Norton Crypto mais ne souhaitent plus utiliser la fonctionnalité, elle peut être désactivée en désactivant temporairement la « Protection contre les falsifications » (qui permet aux utilisateurs de modifier l’installation de Norton) et en supprimant NCrypt.exe de leur ordinateur. »

Tableau des prix ETH du 01.08.2021 en FTX | Source : ETH/USD sur TradingView.com

Quelle a été la réaction du public au fait qu’ils sont des mineurs d’Ethereum ?

Selon Krebs, « les clients de longue date de Norton étaient consternés à l’idée que leur produit antivirus installe un logiciel de minage de pièces, que le service de minage soit ou non désactivé par défaut. » C’est de cela que le programme devrait les protéger. Et ils ne savent pas que c’est pour leur propre bien et ils doivent faire aveuglément confiance à la société Norton.

D’un autre côté, ceux qui étaient d’accord et voulaient récupérer leur ETH se sont heurtés à un autre obstacle. Tarifs du gaz. Si ce fait est difficile à comprendre pour les utilisateurs chevronnés d’Ethereum, imaginez ce que ce serait pour les débutants qui n’étaient même pas au courant de leur nouvelle profession en tant que mineurs d’Ethereum. Pour faciliter la visualisation, lisez simplement l’explication de la FAQ Norton :

« Les transferts de crypto-monnaie peuvent entraîner des frais de transaction (également appelés frais de » gaz « ) payés aux utilisateurs du réseau de blockchain de crypto-monnaie traitant la transaction. De plus, si vous choisissez d’échanger une crypto-monnaie contre une autre devise, vous devrez peut-être payer des frais à un échange qui facilite la transaction. Les frais de transaction fluctuent en raison des conditions du marché des crypto-monnaies et d’autres facteurs. Norton ne fixe pas ces frais. »

Bien que ce qu’ils disent soit correct, comment un civil réagirait-il aux ridicules frais de gaz Ethereum de l’année dernière ?

Résumé et conclusion, la situation Norton

Pour une évaluation rapide de la situation, nous nous sommes tournés vers la résistance de Bradley Rettler de Money, qui a tweeté. » Quoi ?! L’antivirus Norton extrait désormais Ethereum * par défaut *. Le bouton » accepter » est automatiquement coché et une fois installé est très difficile à supprimer. Et ils prennent 15 % de ce que vous êtes à moi ! »

Quoi?! L’antivirus Norton extrait désormais Ethereum * par défaut * – le bouton « accepter » est automatiquement coché et une fois installé, il est très difficile à supprimer. Et ils prennent 15% de ce que tu es à moi ! https://t.co/5OXDE76KEA – Bradley Rettler (@rettlerb) 6 janvier 2022

Si c’est tout. Pour les implications, revenons à l’expert en sécurité Brian Krebs :

« Je suppose que ce qui me dérange le plus à propos de Norton Crypto, c’est qu’il introduira des millions d’internautes peut-être moins avertis dans le monde des crypto-monnaies, qui s’accompagne de son propre ensemble de défis uniques en matière de sécurité et de confidentialité qui obligent les utilisateurs à » s’intensifier. du niveau « vos pratiques de sécurité personnelle de manière assez significative ».

Cela semble également être bien.

Que diraient les critiques de Proof of Work, maintenant que la moitié de la planète est un mineur d’Ethereum ? Et qu’adviendra-t-il du programme une fois qu’Ethereum deviendra Proof of Stake ? Des questions brûlantes.

