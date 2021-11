Norvège, avec un pied hors de la Coupe du monde

13/11/2021 à 20:51 CET

.

La Norvège d’Erling Haaland n’a pas battu la Lettonie à Oslo (0-0) et a perdu la deuxième place du groupe G face à la Turquie, ce qui le laisse dans une situation complexe en vue de se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ils joueront contre les Pays-Bas lors du dernier match, qui pourrait déjà être classé s’ils battent le Monténégro.

Avec Martin Odegaard aux commandes et Alexander Sorleoth à l’attaque et sans Erling Haaland, blessé, a subi un revers qui peut être irréparable pour l’ensemble de Stale Solbakken, incapable de marquer un rival sans options. Les Pays-Bas, qui visitent le Monténégro ce neuvième jour, commandent le groupe G.

La Turquie a battu Gibraltar (6-0) et est deuxième du tableau grâce à ses meilleurs résultats face à la Norvège avec laquelle elle est à égalité aux points. L’équipe ottomane a battu la Norvégienne 0-3 au premier tour puis a fait match nul à un moment donné à Istanbul. Tout est en attente pour la dernière journée de la phase qualificative prévue mardi prochain. La Turquie visite le Monténégro et la Norvège, les Pays-Bas.

L’équipe norvégienne doit obtenir un meilleur résultat que l’équipe turque lors de cette dernière date pour atteindre la deuxième place et se qualifier pour le barrage pour atteindre le Qatar. Contre la Lettonie, la Norvège a réussi à marquer à dix minutes de la fin avec un but de Mohamed Elyounoussi, mais après avoir été revu par la VAR, le but a été refusé. La Turquie, quant à elle, a battu Gibraltar (6-0) avec un doublé de Halil Dervisoglu et buts de Kerem Akturkoglu, Merih Demiral, Serdar Dursun et Mert Muldur.