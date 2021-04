Norwegian Air va lever des liquidités supplémentaires avant la sortie de la faillite

Les passagers à bord d’un avion Norwegian Air à Kirkenes, Norvège

Norwegian Air vise désormais à lever jusqu’à 6 milliards de couronnes (711 millions de dollars) de capitaux frais, contre 4,5 milliards prévus, pour renforcer ses ressources avant de sortir de la protection contre les faillites le mois prochain alors que la pandémie continue de freiner les voyages.

Financé en grande partie par la dette, Norwegian Air a connu une croissance rapide, desservant des liaisons à travers l’Europe et desservant l’Amérique du Nord et du Sud, l’Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient avant que la pandémie COVID-19 ne plonge la compagnie aérienne dans la crise.

“Nous voulons adopter une approche conservatrice à un moment où la pandémie et les restrictions de voyage continuent de créer de l’imprévisibilité dans le secteur du voyage”, a déclaré mercredi le directeur général Jacob Schram dans un communiqué.

Les tribunaux d’Oslo et de Dublin ont récemment donné leur approbation à Norwegian pour réduire considérablement sa dette en la convertissant en actions, mais les décisions étaient conditionnelles à ce que la compagnie aérienne lève au moins 4,5 milliards de couronnes de fonds supplémentaires.

Le plan de survie met fin aux activités long-courriers de Norwegian, laissant un transporteur allégé se concentrant sur les routes nordiques et européennes, mais la propagation continue du virus continue d’entraver l’industrie.

«Nous devons tenir compte de cette incertitude dans notre stratégie de prospective. Dans le même temps, nous avons également pris en compte les commentaires des investisseurs, ainsi que le dialogue avec notre conseil d’administration », a déclaré Schram.

Norwegian a déclaré que certains investisseurs avaient accepté d’injecter 2,86 milliards de couronnes via une émission d’actions et que les créanciers actuels devaient acheter de nouvelles obligations perpétuelles d’une valeur d’au moins 1,8 milliard.

Le gouvernement norvégien a déclaré séparément qu’il était prêt à investir 1,5 milliard de couronnes dans le capital hybride.

Norwegian Air fait face à une concurrence accrue à domicile, non seulement de la part de SAS et de Wideroe, mais également de la nouvelle start-up Flyr, qui devrait lancer son premier vol en Norvège d’ici le milieu de l’année.

Norse Atlantic Airways a également été récemment créée par un groupe de vétérans de l’industrie, dont le fondateur et ancien PDG de Norwegian Air, Bjoern Kjos, pour offrir des services long-courriers.

La dette norvégienne sera ramenée entre 16 et 20 milliards de couronnes, selon la société, de 62 à 65 milliards de couronnes de moins que les niveaux de fin 2019.

Norwegian est conseillée par Seabury Securities et DNB Markets.