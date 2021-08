Norwegian Cruise Lines gagne en justice contre la Floride sur les passeports vaccinaux 10z viral

L’industrie des croisières vient de remporter une grande victoire contre le gouverneur de Floride Ron DeSantis (R) sur les réglementations COVID-19. Juge de district américain Kathleen M. Williams du district sud de la Floride a rendu une décision de 59 pages dimanche, détaillant méticuleusement les nombreuses lacunes juridiques de l’interdiction de la Floride contre les « passeports vaccinaux ».

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, un triangle de drame juridique s’est construit entre le CDC, l’industrie des croisières et DeSantis. Au début, la Floride et les compagnies de croisières semblaient unies dans leurs intérêts. Le gouverneur poursuivait une action en justice contre l’« ordre d’interdiction de navigation » à durée indéterminée du CDC, lorsqu’un panel de trois juges de la Cour d’appel des États-Unis pour le 11e circuit a statué en faveur du CDC. Puis, fin juillet et après que la Floride a déposé une requête d’urgence auprès de la Cour suprême des États-Unis, le 11e circuit a fait volte-face, inversant son propre ordre et levant essentiellement l’ordre d’interdiction de naviguer.

Toute alliance apparente entre l’industrie des croisières et l’État de Floride, cependant, devait être de courte durée ; Norwegian Cruise Lines (également connue dans les documents judiciaires sous le nom de « NCLH ») a son propre litige en cours contre la Floride au sujet de la réglementation COVID-19. DeSantis n’est pas seulement opposé aux réglementations de sécurité imposées par le CDC aux entreprises privées – il s’oppose également à ce que les entreprises privées établissent leurs propres réglementations COVID-19 si ces réglementations incluent l’exigence d’une preuve de vaccination.

En avril 2021, DeSantis a émis un décret interdisant aux entreprises de Floride « d’exiger des clients ou des clients qu’ils fournissent tout document certifiant la vaccination COVID-19 ou la récupération post-transmission pour accéder, entrer ou servir l’entreprise ». Peu de temps après, la législature de l’État de Floride a adopté un projet de loi (que DeSantis a promulgué) élargissant ce décret exécutif et interdisant aux entreprises d’exiger les soi-disant « passeports vaccinaux » et imposant une amende de 5 000 $ pour non-conformité.

C’est cette loi avec laquelle l’industrie des croisières conteste. Norwegian a, en réponse aux préoccupations concernant la sécurité de la croisière, choisi de mettre en œuvre des protocoles COVID-19 stricts conformément aux directives du CDC. Comme le juge Williams, un Barack Obama nommée, a expliqué dans sa décision, l’industrie des croisières a choisi de s’appuyer sur les passeports vaccinaux pour créer la confiance des clients :

En reprenant la navigation, NCLH et d’autres compagnies de croisière sont confrontées au défi difficile de restaurer la confiance des consommateurs tout en apaisant les inquiétudes concernant l’exposition et les épidémies de COVID-19. Selon un sondage de mai 2021, seulement 50 % des personnes interrogées sont convaincues que l’industrie des croisières peut rouvrir en toute sécurité après la pandémie. Un autre sondage a révélé que 80% des personnes interrogées préféreraient faire une croisière avec une exigence de vaccin.

Afin d’assurer des taux de vaccination de 95 % pour les personnes à bord, Norwegian a besoin d’une preuve documentée du statut de vaccination des personnes voyageant :

Pour répondre à l’anxiété des clients, NCLH a mis en place une politique exigeant la vaccination complète de son équipage et de ses passagers jusqu’au 31 octobre 2021. De plus, la compagnie exige que tous les passagers fournissent des documents prouvant leur statut de vaccination COVID-19 avant l’embarquement. La NCLH explique qu’elle a adopté cette politique comme mesure pour prévenir une épidémie de COVID-19 à bord, renforcer la confiance dans la marque et la bonne volonté avec les clients, assurer le respect de l’attestation qu’elle a soumise au CDC et profiter de la clémence accordée aux navires de croisière avec 95 pour cent ont vacciné les passagers et l’équipage en vertu du manuel d’exploitation du CDC.

Notant que la loi de Floride permet aux entreprises d’exiger de leurs employés qu’ils prouvent leur statut vaccinal, mais interdit la même preuve aux clients, Williams a constaté que la loi ne pouvait résister à une contestation constitutionnelle. Le norvégien, a jugé Williams, l’emporterait probablement sur le bien-fondé de sa contestation judiciaire, car la loi de la Floride est une réglementation basée sur le contenu qui viole le premier amendement. De l’avis :

En termes simples, le défendeur soutient que l’article 381.00316 n’est pas régi par le premier amendement, car il “affecte uniquement ce que les entreprises ne peuvent pas faire… pas ce qu’elles peuvent ou ne peuvent pas dire”. La Cour n’est pas convaincue par cet argument.

En tant que restriction à la parole basée sur le contenu, le tribunal a estimé qu’un examen strict était approprié. Cependant, le juge Williams a noté que même en utilisant le niveau de contrôle inférieur généralement applicable dans les cas impliquant un discours commercial, l’argument de Florida échoue toujours. L’essentiel : la Floride n’a tout simplement aucune bonne raison d’interdire aux entreprises d’exiger une preuve de vaccination des clients. Williams a écrit que la Floride « n’a présenté aucune preuve démontrant que ses intérêts revendiqués sont en réponse aux problèmes réels auxquels les résidents de la Floride sont réellement confrontés », et a noté qu’il n’y a « aucun élément de preuve » pour l’argument selon lequel les Floridiens « ont subi des intrusions dans leur confidentialité médicale ou discrimination parce que certaines entreprises, y compris les compagnies de croisière, ont exigé des documents de vaccination COVID-19. »

De plus, a précisé Williams, les non vaccinés ne sont pas une « classe protégée » par la loi et même s’ils ont été victimes de discrimination, la loi de la Floride n’aide en rien.

Si l’analyse du premier amendement n’était pas suffisante, le juge Williams a également constaté que la loi de la Floride échoue en vertu d’une analyse de la clause de commerce dormant ; en vertu de ce cadre juridique, il est interdit aux États de promulguer des réglementations qui grèvent le commerce interétatique. Le juge Williams a de nouveau noté que la loi de Floride « ne fait pas avancer de manière significative les objectifs de protection de la « vie privée médicale » et de la « discrimination » contre les personnes non vaccinées ».

En ce qui concerne l’industrie des croisières en particulier, Williams a noté que les compagnies de croisières sont confrontées à la tâche difficile de s’assurer que leurs passagers se conforment aux réglementations COVID-19 dans les pays vers lesquels ils voyagent. « Au milieu d’une myriade d’exigences en constante évolution en matière de quarantaine et de tests », a écrit Williams, « il y a une constante qui facilite l’accès des clients des croisiéristes aux ports d’escale annoncés : une preuve documentaire de vaccination… » L’absence de preuve documentée de vaccination, Williams continue, “conduira à des retards de voyage incalculables et imprévisibles”.

Pour le moment, Norwegian a prononcé une injonction préliminaire contre le statut de la Floride. Cela signifie que le géant des croisières peut aller de l’avant, obligeant les passagers à soumettre une preuve documentée de vaccination. Le Norwegian Gem devrait partir de Miami le 15 août 2021.

Frank Del Rio, président et chef de la direction de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. a fait la déclaration suivante :

La santé et la sécurité de nos invités, de notre équipage et des communautés que nous visitons sont notre priorité numéro un, aujourd’hui, demain et pour toujours. Ce n’est pas un slogan ou un slogan, nous le pensons farouchement et notre engagement envers ces principes est démontré par les efforts déployés par notre société pour offrir l’expérience de croisière la plus sûre possible au départ de la Floride. Nous ne voulons rien de plus que de naviguer depuis Miami, la capitale mondiale des croisières, et depuis les autres fabuleux ports de Floride et nous nous félicitons de la décision d’aujourd’hui qui nous permet de naviguer avec des invités et un équipage entièrement vaccinés à 100%, ce qui, à notre avis, est le plus sûr et le plus moyen prudent de reprendre les opérations de croisière au milieu de cette pandémie mondiale.

