Norwegian Cruise peut exiger que les passagers de Floride soient vaccinés, selon le juge

Norwegian Cruise Line a déclaré dimanche qu’un juge fédéral avait décidé de suspendre temporairement l’application d’une loi de Floride interdisant aux entreprises d’exiger des clients qu’ils présentent une preuve de vaccination.

La juge de district américaine Kathleen Williams a accordé l’injonction préliminaire, permettant à Norwegian d’exiger des documents de vaccination des clients pendant que l’affaire se dirige vers le procès. Le Norwegian Gem doit quitter Miami le 15 août. Il s’agit du premier voyage de la compagnie de croisière depuis l’État depuis que la pandémie a interrompu les opérations de l’industrie des croisières il y a plus d’un an.

Les niveaux d’infection en Floride ont augmenté de 51% au cours des sept derniers jours, selon les données de l’Université Johns Hopkins. L’État a signalé 134 506 nouveaux cas de Covid du 30 juillet au 5 août, plus que toute autre période de 7 jours suivie par JHU, et la positivité des nouveaux cas est de 18,9%.

“C’est effrayant ce qui se passe en Floride”, a déclaré Derek Shaffer, un avocat de Norwegian Cruise Line, lors d’une audience tenue vendredi pour demander l’injonction. “Toute la Floride est un point chaud … Tout ce que nous faisons, c’est essayer de protéger notre personnel et nos passagers.”

Le PDG norvégien, Frank Del Rio, a déclaré que la société essayait d’assurer la sécurité des passagers et de l’équipage.

“La santé et la sécurité de nos invités, de notre équipage et des communautés que nous visitons sont notre priorité numéro un, aujourd’hui, demain et pour toujours”, a déclaré Del Rio dans un communiqué dimanche. “Ce n’est pas un slogan ou un slogan, nous le pensons farouchement et notre engagement envers ces principes est démontré par les efforts déployés par notre société pour offrir l’expérience de croisière la plus sûre possible au départ de la Floride.”

Vendredi, l’avocat de Floride Pete Patterson a déclaré que la loi protégeait les libertés civiles des clients et empêchait les entreprises de discriminer les non vaccinés.

“Vous ne pouvez pas discriminer les clients sur la base de leur refus de vous donner des informations”, a déclaré Patterson.

Si la compagnie de croisière n’avait pas reçu l’injonction et continuait de demander une preuve de vaccination pour le prochain voyage, elle aurait pu faire l’objet de poursuites et d’amendes pouvant aller jusqu’à 5 000 $ par passager en vertu de la loi de la Floride.

Dans son argumentation, Shaffer a déclaré qu'”aucune compagnie de croisière dans la position de Norwegian ne peut se permettre de supporter” une amende de ce montant. Shaffer a affirmé que la législature de Floride veut « marquer des points politiques » dans le débat sur la vaccination.

Si la loi reste en vigueur, le croisiériste pourrait être contraint d’annuler les croisières à venir ou de “naviguer d’une manière qui est pire pour nos passagers et notre équipage”, a déclaré Shaffer.

La société, qui exploite les marques Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises, a porté plainte contre le chirurgien général de Floride en juillet pour contester la loi.

L’avocat de Norwegian a déclaré que la société avait attendu pour porter plainte jusqu’à ce qu’une cour d’appel fédérale se prononce dans une autre affaire déposée par la Floride contre les Centers for Disease Control and Prevention. Le tribunal s’est rangé du côté de la Floride, qui avait affirmé que les réglementations du CDC concernant les navires de croisière étaient trop onéreuses et lui coûtaient des millions de dollars en recettes fiscales.

Le croisiériste prévoit d’exiger que tous les passagers et membres d’équipage de ses voyages soient entièrement vaccinés et leur demandera de passer des tests Covid-19 avant l’embarquement.

Vendredi, Norwegian a annoncé que sa perte au deuxième trimestre avait atteint 717,8 millions de dollars, soit 1,94 dollar par action, pour un chiffre d’affaires de 4,37 millions de dollars. La compagnie a déclaré qu’elle s’attend à ce qu’elle continue à enregistrer des pertes jusqu’à ce que la compagnie de croisière soit en mesure de reprendre ses voyages réguliers.