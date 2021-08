Norwich City achève la signature de Christos Tzolis

in

Norwich City a finalisé la signature de l’ailier grec Christos Tzolis. Le joueur de 19 ans rejoint les Canaries en provenance du PAOK pour un montant non divulgué dans le cadre d’un contrat de cinq ans.

#BienvenueTzolis 🇬🇷 pic.twitter.com/47ij3gLrJJ – Norwich City FC (@NorwichCityFC) 12 août 2021

Tzolis ‘excité pour le test de Norwich

S’adressant au site Web du club à son arrivée, Tzolis a déclaré: “Je tiens à remercier tout le monde pour le très bon accueil. Je suis très heureux de faire partie de cette équipe et j’espère voir les fans le plus vite possible.

« J’ai parlé avec l’entraîneur (Daniel Farke) et il m’a expliqué le plan et ce qu’il allait faire de moi dans l’équipe. C’est un très bon projet pour moi de signer ici.

«Dès le premier instant, j’étais vraiment excité de venir ici. J’ai dit à mon agent de signer le plus vite possible ici. C’est une très bonne étape pour moi.

« (L’année dernière) était ma première saison professionnelle. J’avais de bonnes statistiques et nous avons remporté la coupe en Grèce. C’était une très bonne saison pour moi et j’espère continuer comme ça ici en Premier League.”

L’entraîneur-chef Daniel Farke a ajouté : « Nous sommes tous ravis de cette signature. Il y avait beaucoup d’intérêt pour Christos de la part de certaines des plus grandes équipes d’Europe.

“Dans sa tranche d’âge, Christos est probablement l’un des joueurs offensifs les plus excitants du football européen.”

Carrière jusqu’à présent

Tzolis est passé par l’académie des jeunes du PAOK, y passant deux périodes différentes avant d’être promu en équipe première en 2019.

Au cours de ses deux années dans la première équipe, il a marqué 16 fois en 46 matchs, impressionnant par ses brillantes performances.

Ses performances pour le PAOK ont entraîné des débuts complets pour l’équipe nationale de Grèce en octobre 2020 – une défaite 2-1 contre l’Autriche.

Avant cela, il a représenté la Grèce aux niveaux U17 et U19, marquant six buts en neuf matchs pour le premier.

