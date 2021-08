Norwich City doit apprendre des erreurs du passé pour survivre

Norwich City a subi une défaite lors de son retour en Premier League le week-end d’ouverture, l’équipe de Daniel Farke a été battue 3-0 par Liverpool à Carrow Road.

Bien qu’il n’y ait aucune honte à perdre contre les champions de Premier League 2019/20, de nombreux éléments du match lui-même rappelaient le dernier sort des Canaries dans l’élite. Cette campagne s’est terminée par une relégation, et des questions ont été posées pour savoir si Norwich est prêt à mieux s’en sortir cette fois-ci.

Norwich City peut-il apprendre des erreurs du passé pour survivre en Premier League ?

Les vainqueurs du championnat pourraient avoir du mal à s’intensifier à nouveau

Les supporters de Norwich City n’ont pas besoin de se souvenir de leur précédent séjour en Premier League. Bien que la foule de Carrow Road ait été témoin d’un certain nombre de performances prometteuses – et de victoires occasionnelles palpitantes telles que la victoire palpitante sur les champions en titre Manchester City – des résultats encourageants ont été obtenus trop rarement. Le résultat final était une dernière place et seulement 21 points.

Leur défaite lors de la première journée aura donc été trop familière aux supporters de retour. Norwich a bien joué dans les sorts contre ses illustres adversaires et a été la meilleure équipe dans les 25 premières minutes. Cependant, comme c’était un thème commun au cours de cette saison 2019/20, ils n’ont pas réussi à marquer les buts pour le montrer et ont finalement été dépassés par Liverpool.

Bien qu’il ait ramené son équipe directement dans l’élite de manière impressionnante lors d’une autre campagne victorieuse du championnat la saison dernière, Daniel Farke peut craindre qu’une répétition de la relégation précédente soit envisagée.

Pour l’éviter, l’attaquant Teemu Pukki devra une fois de plus repartir sur le devant de la scène en Premier League en termes de buts. Cette fois, il devra le maintenir pendant une saison complète si Norwich veut avoir une chance. Garder la main sur le milieu de terrain créatif Todd Cantwell – une cible précédemment signalée pour Aston Villa alors qu’ils cherchaient un remplaçant de Jack Grealish – pourrait être crucial pour y parvenir. Le duo semble à nouveau être la principale menace des Canaries pour l’opposition de la Premier League.

De nouveaux visages joueront un rôle dans la tentative de survie de la Premier League

Norwich a subi un coup dur sur le marché des transferts actuel lorsque Aston Villa a appelé l’ailier argentin Emiliano Buendia. Le joueur de 24 ans a été sensationnel dans le championnat la saison dernière, remportant le titre de joueur de la saison de la ligue alors que Norwich a remporté le titre.

Garder Buendia – qui a été utilisé avec parcimonie dans l’élite en 2019/20 mais qui semble maintenant prêt à prendre d’assaut la ligue – aurait quelque peu allégé le fardeau de Cantwell et Pukki. Cependant, Farke ne compte pas sur les mêmes visages familiers, car son équipe vise à faire mieux qu’il y a deux ans.

Les Canaries ont attaqué le Werder Bremen de deuxième division allemand pour l’ailier droit Milot Rashica et l’attaquant américain Josh Sargent. Les deux ont été impliqués contre Liverpool et contribueront à ajouter des buts et des passes décisives entre eux au fil de la saison.

Deux signatures ont également été faites du côté grec du PAOK. Le jeune ailier Christos Tzolis espère avoir un impact sur son latéral gauche préféré, tandis que l’arrière gauche Dimitrios Giannoulis – qui a chanté en permanence après un précédent prêt – a commencé contre les Reds de Jurgen Klopp et espère consolider sa position dans le côté encore une fois.

Le milieu de terrain extrêmement talentueux de Chelsea, Billy Gilmour, est également arrivé au club en prêt. Il recevra un temps de jeu précieux en jaune Norwich, et l’impact qu’il aura pourrait être absolument critique aux côtés de Pierre Lees Melou, une recrue estivale de la Ligue 1 de Nice.

Le défenseur de 28 ans Ben Gibson a également rejoint l’équipe de Daniel Farke de manière permanente cet été, et l’expérience de l’ancien homme de Burnley en Premier League pourrait ajouter un élément crucial au dernier assaut de l’équipe dans l’élite.

L’activité de Norwich sur le marché des transferts met fin à la suggestion que certains ont faite selon laquelle l’équipe ressemble trop à celle qui a si mal échoué la dernière fois en Premier League. Farke espère que ses nouvelles recrues pourront fournir l’injection de qualité nécessaire pour maintenir l’équipe au-dessus de la zone de largage redoutée au cours des 37 prochains matchs de championnat.

Similaire mais différent – Sera-ce suffisant pour Norwich City ?

Évaluer les espoirs de Norwich après son premier match de championnat – contre un espoir de titre rien de moins – n’est certainement pas suffisant pour brosser un tableau de la façon dont cette équipe se comportera tout au long de la campagne.

Cependant, par rapport à la façon dont ils s’en sont sortis lors de leur précédente saison de haut vol malheureuse, l’équipe a certainement une sensation «similaire mais différente» cette fois-ci. Daniel Farke espère que cela correspond à la formule dont il a besoin pour maintenir les Canaries à flot.

Un certain nombre de nouvelles recrues ont été ajoutées aux joueurs éprouvés responsables de deux saisons de championnat réussies, et qui se voient désormais offrir une nouvelle chance en Premier League. Plus de nouveaux visages peuvent encore être nécessaires avant la fermeture de la fenêtre plus tard ce mois-ci, surtout si Aston Villa décide d’essayer d’éloigner Cantwell de son club d’enfance.

Seul le temps nous dira si Norwich City de Daniel Farke peut faire assez pour éviter une autre expulsion rapide de la première table du football anglais. Comme ce fut le cas en 2019/20, ce que nous savons déjà, c’est qu’ils donneront leur meilleur coup.

