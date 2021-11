Norwich City limoge Daniel Farke quelques heures seulement après la première victoire de Prem de la saison

Norwich City a limogé Daniel Farke quelques heures seulement après qu’il les ait menés à leur première victoire en Premier League de la saison.

Il a fallu 11 matchs à Norwich pour remporter sa première victoire de la saison en championnat. Ils ont battu Brentford 2-1 à l’extérieur. Cependant, ils sont toujours en bas du tableau après que Newcastle les ait dépassés grâce à leur propre match nul avec Brighton.

Norwich a agi maintenant et a donné à Farke ses ordres de marche – ainsi qu’aux membres du personnel de l’arrière-boutique Eddie Riemer, Chris Domogalla et Christopher John – malgré le fait que les choses s’améliorent.

Le directeur sportif Stuart Webber a déclaré : « En continuant à exiger le meilleur pour notre club de football, cette décision n’a pas été facile.

«Je sais à quel point Daniel et son équipe étaient déterminés à réussir à ce niveau, mais nous pensons que le moment est venu de changer pour nous donner la meilleure opportunité de conserver notre statut de Premier League.

« Tous à Norwich City devraient être à jamais reconnaissants envers Daniel et son personnel pour le rôle important qu’ils ont joué dans notre voyage. Ils ont aidé à remporter deux titres de champion, de nombreux moments mémorables et ils ont tous pleinement adhéré à notre philosophie et à ce que cela signifie de faire partie de ce club de football.

« Daniel et son équipe seront toujours les bienvenus ici. J’aimerais profiter de cette occasion pour les remercier tous pour leur travail acharné et leur souhaiter bonne chance pour l’avenir.

« Il est important que nous regardions maintenant vers l’avenir. Il nous reste 27 matches de championnat et un long chemin à parcourir cette saison. Nous savons que nous avons la capacité au sein de notre équipe de joueurs et de notre personnel de commencer à gagner des points et à grimper dans le classement. »

Norwich City peut confirmer que l’entraîneur-chef Daniel Farke a quitté le club avec effet immédiat. Déclaration complète ⬇️#NCFC – Norwich City FC (@NorwichCityFC) 6 novembre 2021

Farke était en charge depuis 2017 et son contrat devait durer jusqu’en 2025. Il avait précédemment conduit Norwich à une promotion en Premier League à deux reprises.

Mais la dernière fois qu’ils étaient dans l’élite, ils sont tombés instantanément et leur forme initiale a suggéré qu’un scénario répété est possible.

Ils vont donc changer de cap et ont choisi le début de la trêve internationale pour le faire.

Farke avait confiance en Norwich

Après la victoire sur Brentford, Farke a suggéré que lui et ses joueurs continueraient à se battre pour la sécurité.

Farke a déclaré à BBC Sport : « Avoir la première victoire sous la ceinture est un grand soulagement pour tout le club et les joueurs.

« Il y a eu des critiques et des pressions. Nous devons gagner beaucoup, beaucoup de points et ça fait du bien d’avoir les trois points aujourd’hui.

« Je suis toujours équilibré. C’était tous des matchs serrés avant, nous n’avions aucune chance contre les trois premiers mais les autres matchs étaient serrés. Cela montre que le football est une question de marges fines.

« C’est un marathon, une longue route. Je pense que plus nous travaillons ensemble, mieux nous serons en équipe. Je ne peux pas garantir que nous resterons debout, mais je peux garantir qu’il y a tant de combat et tant d’esprit.

« Mieux vaut ne pas nous radier. »

Cependant, quelqu’un d’autre prendra désormais les rênes, Norwich affirmant qu’une mise à jour supplémentaire suivrait en temps voulu.

